Verwechslungsgefahr

Wenn du so etwas findest – nicht anfassen!

Ein Leser-Reporter aus dem Thurgau hat kürzlich in den Bergen alten Munitionsschrott gefunden. Armeesprecher Stefan Hofer erklärt, warum man solche Fundstücke nie berühren sollte und wie man bei einem Fund vorgehen muss.

Er war mit seiner Familie in der Göscheneralp in Uri unterwegs.

«Mein Sohn hat den alten Munitionsschrott bei einem grossen Stein gefunden», sagt der Leser-Reporter Emils Zalans aus dem Kanton Thurgau. Der 40-Jährige war kürzlich mit seiner Familie in der Göscheneralp in Uri spazieren, als sein Sohn per Zufall auf den Munitionsschrott traf. «Ich habe das Teil in die Hand genommen und von allen Seiten betrachtet», so Zalans. Dabei habe er bereits gewusst, dass darin keine Munition mehr enthalten war und somit keine Gefahr für ihn bestand.