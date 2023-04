Schweiz: Mehr Vermögensmillionäre, wachsende Mittelschicht

Die gute Nachricht zuerst: In der Schweiz sind in den Jahren von 2007 bis 2019 die Einkommen fast aller gestiegen. Ausser in den Jahren 2012 und 2015 zeigte der Gehaltstrend im Durchschnitt stets aufwärts – mit grossen kantonalen Unterschieden versteht sich. Nur im Kanton Genf sank das Durchschnittseinkommen, in den Kantonen Zug, Schwyz und Glarus stieg es am deutlichsten.