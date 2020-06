vor 26min

St. Gallen

Wenn du zuhause diese Zeichen siehst, ruf die Polizei an

Der St. Galler Stadtpolizist Roger Spirig machte in einem Facebook-Beitrag auf mysteriöse Gaunerzinken aufmerksam. Solche Zeichen solle man als Bewohner sofort entfernen und die Polizei informieren. Sie dienen nämlich als Infos für Einbrecher.

von Gamze Ibis

1 / 8 Auf Facebook und Instagram macht der Stadtpolizist Roger Spirig auf Gaunerzinken aufmerksam. Stadtpolizist Roger Spirig Die Einbruchsmarkierungen wurden in St. Gallen-Winkeln festgestellt. Stadtpolizist Roger Spirig Es befanden sich alle beim gleichen Wohnblock. Stadtpolizist Roger Spirig

Darum gehts Der Stadtpolizist Roger Spirig warnt auf Facebook vor Gaunerzinken.

In der Stadt St. Gallen sollen immer wieder Einbruchsmarkierungen vorzufinden sein.

Als Betroffene soll man diese Zeichen sofort entfernen und die Polizei verständigen.

Teste dein Wissen über die Gaunerzinken unten im Quiz!

«Sollten Sie solche Zeichen entdecken, entfernen Sie diese so bald als möglich», schreibt der St. Galler Stadtpolizist Roger Spirig kürzlich auf Facebook und Instagram an seine Abonnenten. Bei den Zeichen handelt es sich um Einbruchsmarkierungen, sogenannte Gaunerzinken, mit denen sich Einbrecher geheime Nachrichten bezüglich Hausbewohnern hinterlassen. Diese seien oft an Briefkästen oder Türumrandungen anzutreffen.

Auf Anfrage bei der Stadtpolizei St. Gallen bestätigt Roman Kohler, Leiter Kommunikation: «Quartier- und Social-Media-Polizist Roger Spirig hat die Gaunerzinken Ende Mai in St.Gallen-Winkeln festgestellt. Gemäss Hinweisen aus der Bevölkerung soll es diese in weiteren Quartieren wie dem Neudorf und in St.Fiden ebenfalls geben.»

Bedeutung unbekannt

Die Stadtpolizei könne die fünf aussergewöhnlichen Gaunerzinken nicht deuten. «Was die einzelnen Zeichen konkret bedeuten, wissen wir nicht. Es ist aber so, dass mit diesen Zeichen für Einbrecher relevante Informationen festgehalten werden.»

Wenn man als betroffene Person Gaunerzinken an seinem Briefkasten oder am Haus selber sieht, soll man diese so schnell wie möglich entfernen. «Schliessen Sie die Türen und Fenster, sobald Sie das Haus oder Wohnung verlassen», so der Stadtpolizist Spirig im Online-Beitrag. Zudem solle man den nächsten Polizeiposten über die Einbruchsmarkierungen verständigen.

Diskussionsstoff auf Facebook

In den Kommentaren des Facebook-Beitrags sorgen die aussergewöhnlichen Zeichen für Diskussionen. Einige User bedanken sich für die Information, andere berichten von eigenen Erfahrungen. So kommentiert eine Userin: «Ich hab heute ein Zeichen neben der Klingel entdeckt, mit Kugelschreiber. Muss noch gucken, wie ich das entfernen kann.»

Eine weitere Userin hat sogar eine Auffälligkeit in ihrer Nachbarschaft beobachten können: «In unserem Quartier haben wir immer wieder seltsame Gestalten. Sie fotografieren sich beispielsweise vor den Häusern und machen auf Tourist.»

Errätst du die Symbole ?

Mittlerweile gibt es dutzende Gaunerzinken, mit denen sich die Einbrecher untereinander verständigen. Diese Einbruchsmarkierungen verändern und erweitern sich über die Zeit auch. Dadurch ist es oft schwierig, sie zu entschlüsseln.

Teste dein Gaunerzinken-Wissen unten in diesem Quiz!