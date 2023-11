Wenn du zwischen Bahnschranken feststeckst: So handelst du richtig

Frage von Stéphane ans Viva-Expertenteam:

Wenn die Barrieren am Bahnübergang aufgehen, die roten Lichter aber noch blinken, wann darf ich im Auto dann losfahren? Und was soll ich tun, wenn ich zwischen den beiden Schranken gefangen bin?

Antwort:

Ein Rotlicht ist ein Rotlicht. Daher gilt auch am Bahnübergang: Rot heisst immer Stopp! Zwar werden seit 2006 alle Bahnübergänge sukzessive umgerüstet, sodass das Rotlicht bei sich hebenden Barrieren erlischt. Aber wo nicht, ist Rot eben Rot: Auch an anderen Rotlichtern darf man nicht losfahren, nur weil die Kreuzung schon wieder frei ist. Sonst kostet es 250 Franken. Ebenso, wenn man beim beginnenden Blinken Gas gibt und durchflitzt, ehe die Barriere schliesst, obwohl man problemlos noch hätte davor anhalten können.

Was tun, wenn man von den Barrieren eingeschlossen wird? Erst mal sollte man das vermeiden: Stockt der Verkehr, muss man an der Haltelinie warten, bis hinter dem Übergang genug Platz ist – sonst kostet es 80 Franken. Passiert es trotzdem: Radio aus und auf das akustische Warnsignal achten, das zum Rotlicht ertönt. Sobald man es hört, bleiben nur etwa zwölf Sekunden, bis sich die Barrieren schliessen. Jetzt sofort runter vom Übergang: Lieber auf das Trottoir oder die Gegenfahrbahn ausweichen (solange man damit niemand gefährdet), als einfach stehen zu bleiben: Jede Busse dafür ist weit günstiger als ein Crash mit einem Zug, der stets zu einem Strafverfahren führt und tendenziell mitsamt Gebühren schnell Tausende Franken kostet.

Falls die Barrieren unten sind: Nicht rangieren, sondern Gas geben und sofort durchbrechen! Jede Barriere hat eine Sollbruchstelle und knickt dann ab; mit etwas Glück gibt es am Auto nur Kratzer. Falls man doch auf den Gleisen bleibt: Augenblicklich raus aus dem Auto und in genügender Entfernung (der Zug wird das Auto und Teile davon wegschleudern) in Sicherheit bringen. Notruf wählen und allenfalls, wenn es gefahrlos geht (zum Beispiel auf einem Veloweg am Bahndamm), dem Zug entgegenlaufen und zu warnen versuchen.