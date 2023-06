Zürich: SVP-Gemeinderäte wollen Merkblatt Hausbesetzungen in der Stadt Zürich abschaffen

1 / 3 Das Postgebäude am Wipkingerplatz ist seit Sonntag, 25. Juni, besetzt. 20min/ym Das Koch-Areal war zehn Jahre besetzt. Die Stadt erlaubte den Bewohnerinnen und Bewohnern des Koch-Areals so lange dort wohnen zu dürfen, bis die Liegenschaft an der Rautistrasse abgerissen würde. 20min/lar Einige ehemalige Besetzerinnen und Besetzer des Koch-Areals zogen danach mit ihren Lastwagen und Traktoren auf die Hardturmbrache. BRK News

Abschaffung des Merkblattes für Hausbesetzungen – darum gehts: Zwei SVP-Gemeinderäte haben ein Postulat eingereicht, in dem sie die Abschaffung des Merkblattes für Hausbesetzungen in der Stadt Zürich fordern.

Das Merkblatt gibt es seit rund 30 Jahren. Es hält drei Kriterien fest, wonach eine polizeiliche Räumung des Gebäudes durchgeführt werden darf.

SP und GLP argumentieren, dass das Merkblatt sinnvoll sei und sich bislang bewehrt habe.

Das ist passiert

In der Nacht auf Sonntag, 25. Juni, quartierte sich die autonome Gruppe «Pöstler*innen» in das Gebäude am Wipkingerplatz ein. Dieses Vorhaben hatten die Besetzerinnen und Besetzer schon am 2. Juni gehabt, waren beim Versuch der Besetzung jedoch gescheitert. Wie bereits am Anfang des Monats erstattete die Post auch beim zweiten – und diesmal geglückten – Besetzungsversuch am 25. Juni eine Strafanzeige gegen die «Pöstler*innen». Die Polizei begab sich vor Ort, zog nach kurzer Zeit aber wieder ab. Aufgrund der Gesetzesgrundlage muss die Polizei nämlich von einer Räumung absehen.

Das sagen die Postulanten

Die angesprochene Gesetzesgrundlage ist im Merkblatt Hausbesetzungen in der Stadt Zürich nachzulesen. Gemäss dem Merkblatt setzt die Räumung eines Gebäudes zum gültigen Strafantrag auch noch eines von drei weiteren Kriterien voraus: Es liegt eine Abbruch-/Baubewilligung für das Gebäude vor, die Nutzung der Liegenschaft für die Zeit nach deren Räumung kann durch einen Vertrag mit Drittpersonen belegt werden oder die Besetzung gefährdet unmittelbar die Sicherheit von Personen oder denkmalgeschützte Bauteile oder Einrichtungen des Gebäudes.

In einem Postulat fordern die SVP-Gemeinderäte Johann Widmer und Derek Richter, dieses Merkblatt per sofort ausser Kraft zu setzen. Besetzte man einen Parkplatz in der blauen Zone nur eine Minute zu lang, bekomme man gleich eine Busse, sagt Derek Richter. «Wenn aber diese Chaoten ein Gebäude gegen den Willen des Eigentümers besetzen, soll das in Ordnung sein, nur, weil keines der Kriterien des Merkblattes greift? Das hat doch nichts mehr mit einem Rechtsstaat zu tun!», empört sich der SVP-Gemeinderat.

Würde das Merkblatt abgeschafft und jede besetzte Liegenschaft geräumt, käme es zu Beginn zu mehr Polizeieinsätzen, welche der Stadt höhere Kosten verursachen würden, räumt Richter ein. Nichtsdestotrotz ist er sich sicher: «Wird jedes besetzte Haus sofort geräumt, werden die Chaoten auch mal müde und es kommt zu weniger Besetzungen – und so auch zu weniger kostspieligen Polizeieinsätzen.»

Das sagt die SP

Die SP Stadt Zürich hält vom Vorstoss der beiden SVP-Exponenten wenig. «Der Umgang mit Hausbesetzungen in der Stadt Zürich ist seit über 30 Jahren etabliert», sagt Oliver Heimgartner, Präsident der Zürcher SP. Eine Räumung sei erst dann sinnvoll, wenn klar ist, was mit dem leerstehenden Objekt passiert.

«Es macht wenig Sinn, ein Gebäude zu räumen, wenn es danach für ungewisse Zeit leersteht», so Heimgartner. Gleichzeitig stösst er an, die Konsequenz bei einer allfälligen Umsetzung des Vorstosses zu berücksichtigen. «In den 80er-Jahren hatten wir einen Kleinkrieg zwischen der Besetzerszene und der Polizei, die leerstehende Häuser jeden Monat aufs Neue aufwändig räumen mussten. Die dazu nötigen Polizei-Ressourcen wären enorm teuer», so Heimgartner weiter. Daher seien Räumungen erst dann angebracht, wenn ein Gebäude abgerissen oder neu genutzt wird. «Die Besetzung eines leerstehenden Hauses tut ja auch niemandem – ausser vielleicht der SVP – weh.»

Das sagt die GLP

Für die GLP der Stadt Zürich ist klar: Der Status quo hat bislang gut funktioniert. GLP-Co-Präsident, Nicolas Cavalli, sagt: «Wir anerkennen aber auch, dass es bei Besetzungen in der Vergangenheit punktuell Probleme gegeben hat, wie aktuell beim Alba-Fest auf dem Hardturm-Areal.»

Laut Cavalli muss man die Besetzungen individuell betrachten. Geht es um die Besetzung in Wipkingen, würde eine Räumung aus Sicht des GLP-Politikers sowieso ins Nichts führen. «Das Objekt soll für postalische Zwecke genutzt werden. Fände, wie es die SVP wünscht, eine Räumung statt, würde das Gebäude einfach leerstehen. Soll man dann die Post zwingen, wieder dort einzuziehen?»

Ob das Merkblatt wie von zwei SVP-Vertretern gewünscht, abgeschafft werden soll, kann Cavalli nicht sagen. «Wir werden es parteiintern sicherlich besprechen.»