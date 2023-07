Kompostierung: Expertentipps für nachhaltiges Recycling

Ein Kompost ist eine Win-Win-Situation: Du entsorgst Rüst- und Gartenabfälle richtig und im besten Fall wirst du mit frischer, nährstoffhaltiger Erde belohnt. «Ein guter Kompost enthält so viele Nährstoffe, du brauchst pro Quadratmeter Beet maximal einen 10-Liter-Eimer voller Komposterde», weiss Gärtner und Experte Franco Schröttenthaler . Wir haben ihn gefragt, wie man zum perfekten Kompost kommt.

Herr Schröttenthaler, was gehört alles in den Kompost?

Generell gehören kleingeschnittene Gemüse- und Obstabfälle rein. Teebeutel können in den Kompost, genau so wie Einstreu von Haustieren, also Stroh und Streu aus Hasen- oder Hamsterkäfigen. Rasen, Baum- und Strauchschnitt gehen, ebenso wie Laub und Rinde.