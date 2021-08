Nur geduschte Gäste willkommen - «Wenn eine ganze Mannschaft schweisselet, ist das nicht lustig»

Vor ein paar Monaten hat Jaschke ein Mail an die lokalen Sportvereine versandt und sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie nach ihren Trainings nur geduscht in sein Lokal kommen dürfen.

Ein Neftenbacher Wirt hat die lokalen Sportvereine gebeten, nur geduscht in seine Beiz zu kommen.

Ein lokaler Sportverein boykottiert das Restaurant Löwen in Neftenbach, weil der Wirt sie ­gebeten hat, nur geduscht zu erscheinen. Das bewegt die 20-Minuten-Community. Viele zeigen Verständnis für den Wirt. «Wenn eine ganze Mannschaft schweisselet, ist das nicht lustig», heisst es in einem Kommentar. Ein anderer Leser schreibt: «Ich finde es eher tragisch, dass ein Wirt so etwas überhaupt schreiben muss. Das sollte eigentlich klar sein.» Als eine «absolute Überreaktion» bezeichnet ein Leser den Boykott der Vereine.