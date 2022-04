Schüsse bei Verhaftung in Wallisellen – «Wenn eine Spezialeinheit ausrückt, geht man von sehr gefährlichen Tätern aus»

Die Polizei war am Mittwochabend in Wallisellen mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Bei einem Polizeieinsatz in Wallisellen fielen am Mittwochabend Schüsse.

Vor einer Woche wurde ein Mann entführt, danach aber wieder freigelassen. Die Ermittlungen der Polizei führten zu einem 38-jährigen Deutschen. Bei der Verhaftung am Mittwochabend in Wallisellen waren auch Spezialisten der Interventionseinheit vor Ort. Der Deutsche zog unvermittelt eine Waffe. Dabei wurde seine Begleiterin getroffen, woraufhin die Polizei Schusswaffen einsetzte. Der Mann und die Frau verstarben noch vor Ort. Der ehemalige Basler Kriminalkommissar Markus Melzl ordnet den Fall ein.

Herr Melzl, wann rückt eine Spezialeinheit aus?

Wenn eine Spezialeinheit ausrückt, geht man von sehr gefährlichen Tätern aus. Ein solches Vorgehen kommt unter anderem bei Geiselnahmen, Entführungen und Terrorverdächtigen zum Einsatz. Einsätze dieser Art werden grundsätzlich gut geplant. Im Idealfall hat man eine Vorlaufzeit und kann Abklärungen im Vorfeld treffen. Das heisst, der Fahndungsdienst klärt ab, ob bei der anstehenden Verhaftung Drittpersonen gefährdet sein könnten oder der Verdächtige über Waffen verfügt. Eine schnelle Verhaftung, ohne verletzte oder tote Personen, hat für die Sonderheit die oberste Priorität. Deshalb erscheinen die Einsatzkräfte in solchen Situationen mit einem Grossaufgebot und in Vollmontur. Dabei spielt auch das Überraschungsmoment eine wichtige Rolle. Wenn einem plötzlich so viele Polizisten in Vollmontur gegenüberstehen, ist Gegenwehr kaum noch möglich.