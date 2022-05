Sieg gegen FCB verpasst: «Wenn einer halt nur Japanisch kann…» – GC-Contini sauer über Abwehr-Bock

Der FCB-Ausgleich fällt nach einer Slapstick-Einlage in der GC-Abwehr.

GC kommt am Donnerstagabend auswärts beim FC Basel zu einem 1:1.

Ob er sich nun über einen gewonnenen Punkt freuen oder sich über zwei verlorene Punkte ärgern sollte, wusste GC-Trainer Giorgio Contini nach dem 1:1 gegen den FC Basel selber nicht so richtig. An der Pressekonferenz nach dem Spiel schien beim 48-Jährigen dann aber doch der Frust zu überwiegen.

«Ärgere mich zu Tode»

Und der GC-Coach legte gleich nach: «Es ist eine Sache, was ein neuer Spieler fussballerisch kann», sagte Contini. «Eine andere Sache ist es, wie dieser dann integriert wird.» Mit einer einzigen Undiszipliniertheit habe man einen ansonsten disziplinierten Auftritt kaputt gemacht. «Über solche Geschenke ärgere ich mich zu Tode», erklärte der Winterthurer. Was der Punkt wert sei, werde man am Saisonende sehen. Sein Team habe immerhin das gesetzte Minimalziel erreicht. «Aber eigentlich brauchst du im Abstiegskampf Siege.»