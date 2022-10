Weltmeister-Sohn : «Will er bleiben, muss er punkten» – Mick Schumacher bei Haas unter Druck

Erst zwei Mal hat es Schumacher in dieser Saison in die Punkte geschafft.

Die Formel-1-Zukunft von Mick Schumacher liegt laut Rennstall-Besitzer Gene Haas einzig und alleine in dessen eigenen Händen. «Wir wollen, dass Mick ein paar Punkte holt, und wir versuchen, ihm so viel Zeit wie möglich zu geben, um zu sehen, was er kann», sagte Haas am Sonntag bei einem Nascar-Rennen in Las Vegas der Nachrichtenagentur AP und ergänzte: «Micks Zukunft wird nur von Mick entschieden.»

Der 23 Jahre alte Schumacher ist nur noch bis zum Saisonende an den US-Rennstall Haas gebunden. Vertragsgespräche für 2023 verliefen bislang ergebnislos und dem Deutschen droht nach den kommenden vier Rennen in der Motorsport-Königsklasse das Aus. «Wenn er bei uns bleiben will, muss er uns zeigen, dass er noch punkten kann. Darauf warten wir», sagte der 69-jährige Haas. Schumacher schaffte es in seiner zweiten Formel-1-Saison in bislang 18 Rennen nur zwei Mal in die Punkte. Mit zwölf Zählern liegt er auf WM-Platz 16.