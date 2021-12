Strafgericht Basel-Stadt – «Wenn er mir wirklich helfen wollte, hätte er mich ins Spital gebracht»

Er wollte sie mit seinem Töffli in seine Wohnung mitnehmen, um die «widerstandsunfähige, junge Frau dort sexuell zu missbrauchen», so die Staatsanwaltschaft.

Am Dienstag sass ein 39-Jähriger vor dem Basler Strafgericht, weil er im Dezember 2020 eine schwer betrunkene Frau auf sein Töffli geladen hatte, um sie in seiner Wohnung sexuell zu misshandeln, so die Staatsanwaltschaft. Gemäss der Anklage konnte nur aufgrund den Beobachtungen eines Zeugen, der die Polizei informierte, die Schändung an der wehrlosen 24-Jährigen verhindert werden.