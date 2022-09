Formel 1: Alfa-Sauber-Teamchef Frédéric Vasseur im grossen Interview

In der Formel 1 steckt auch ein wenig Schweiz, schliesslich ist in Hinwil der Hauptsitz von Alfa-Sauber. Im Interview mit 20 Minuten spricht Teamchef Frédéric Vasseur über die aktuelle Saison, die Kritik mancher Fahrer und die Lebensqualität hier.

In dieser Saison kam es bei Alfa-Sauber zu einem Horror-Unfall. Twitter

Darum gehts Am Sonntag steht der GP Singapur an.

Frédéric Vasseur, Teamchef von Alfa-Sauber, redet mit 20 Minuten über den Standort Schweiz und wieso es ihm hier gefällt.

Weiter lobt der 54-Jährige das Fahrer-Duo und wehrt sich gegen die Kritik mancher Fahrer im Formel-1-Feld.

Frédéric Vasseur, Sie haben gerade zwei Wochen Pause vor Singapur. Geniessen Sie die Zeit in Hinwil?

Ich würde definitiv nicht von einer Pause sprechen (lacht). Es gibt die Rennwochenenden, wo unsere Arbeit für alle ersichtlich ist. Aber den Rest der Zeit arbeiten rund 500 Personen sehr hart in Hinwil, damit wir ein starkes Auto haben. Wir machen keine Pausen.

Sie haben langjährige Erfahrung im Motorsport. Was macht den Sauber-Standort in der Schweiz speziell?

Das Wichtigste sind die Angestellten im Team und ihre Leidenschaft. Sie sind alle das Benzin für diesen Sport. Diese findest du bei allen Teams. Egal, ob in England (wo es sechs Teams gibt. Red.), in Italien oder hier.

Aber es gibt ja sicher Unterschiede.

Innerhalb dieses kleinen F1-Valley in England wird viel Personal gegenseitig abgeworben. Für uns ist es vielleicht schwieriger, das Personal nach Hinwil zu holen. Aber wenn sie mal hier sind, wollen sie nicht mehr weg. Der Lebensstandard hier ist so viel höher als in England zum Beispiel.

Die FIA hat den 2023-Kalender veröffentlicht: 24 Rennen. so viele wie noch nie. Was halten Sie davon?

Ich liebe Racing und beschwere mich sicherlich nicht über 24 Rennen, fordere aber auch nicht 25 Rennen. Für uns ist wichtig, dass das Arrangement des Kalenders so ist, dass die Reisen effizient sind. Aus logistischen Gründen, für die Mitarbeiter, aber auch wegen des CO2-Verbrauchs.

1 / 6 Für Alfa-Sauber fahren auch in der nächsten Saison Valtteri Bottas (rechts) und Guanyu Zhou. IMAGO/PanoramiC Mit diesem Fahrer-Duo ist der Sauber-Teamchef Frédéric Vasseur sehr zufrieden. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Wir sind aktuell sehr happy mit der Konstellation.» IMAGO/Eibner Vasseur ist seit Juli 2017 Teamchef des Formel-1-Rennstalls. IMAGO/Independent Photo Agency

Es gab aber auch schon Fahrer, die Bedenken geäussert haben über zu viele Rennen.

Wenn es ihnen zu viel wird, können sie ja aufhören. Es gibt genügend Ersatz (lacht). Nein, im Ernst, die Fahrer haben keinen Grund sich zu beschweren. Wenn, dann hätte ich etwa für die Mechaniker Verständnis, die sehr hart arbeiten und unter anderen Bedingungen um die Welt reisen.

Dennoch wurde die Formel 1 in den letzten Jahren immer populärer, sie wird grösser und es gibt mehr Rennen. Im Fussball beklagen sich Trainer sowie Spieler, weil es zu viel wird. Gibt es diese Gefahr auch in der Formel 1?

Die Top-Fussballer spielen fast das komplette Jahr zweimal pro Woche. Das ist schon eine grosse Belastung. So weit sind wir ja nicht. Aber wir müssen sicher aufpassen, dass wir die Fans nicht überdosieren. Im Fussball gibts jeden Tag ein Spiel zu sehen. Die Formel 1 soll speziell bleiben – wir müssen das Gefühl der Vorfreude hochhalten und daher auch Pausen haben zwischen den Rennen.

Mit Austin, Miami und Vegas hat man jetzt auch den US-Markt erobert. Ist die Formel 1 so populär wie nie zuvor?

Ja, die Zuschauerzahlen an der Strecke und im TV sind hervorragend. Die Formel 1 hat gefühlt zehn Mal versucht, in die USA zu kommen – immer ohne Erfolg. Jetzt ist Austin stets ausverkauft, Miami war ein riesiger Erfolg und Vegas wird es hoffentlich auch sein.

Und das alles wegen der Netflix-Show Drive to Survive?

Die ist bestimmt einer der Gründe. Es gibt dadurch eine neue, junge und auch viel weiblichere Generation von Fans. Die wissen heutzutage alles über die aktuellen Fahrer, welche Hobbys oder Freundin sie haben etc. Dafür kennen sie kaum etwas über die Geschichte. Aber das ist okay.

Die neuen Regeln sollten die Formel 1 spannender machen. Jetzt wird Verstappen aber schon in den kommenden Wochen Weltmeister. Ein Widerspruch?

Max ist der absolute Dominator und wird verdient Weltmeister. Seine Konkurrenz hat aber auch eine grosse Menge an Fehlern gemacht. Das Ziel der neuen Regel war, dass die Teams näher zusammenrücken. Das ist ohne Zweifel passiert und ein grosser Erfolg. Jedes Team kann in dieser Saison in die Top Ten fahren und im nächsten Rennen wieder Letzter werden.

Sie sind aktuell auf dem 6. Platz mit Alfa Romeo Racing Orlen. Glücklich?

Es ist eine Mega-Saison für uns. Wir waren auf Platz zehn, als ich zu Sauber kam. Unser Ziel war Platz sechs oder sieben. Nach einer starken ersten Saisonhälfte wäre aber noch mehr möglich gewesen. Das ist wahr. Bis Juni lief alles super. Seither hatten wir Crashes, Motorenprobleme und Strafen. Aber wir haben die Voraussetzung, um noch wichtige Punkte zu holen bis Ende Saison.

Sie gehen mit ihrem Duo Bottas/Zhou auch in die kommende Saison. Sie haben mit sehr vielen der aktuellen Weltstars gearbeitet, als sie noch junge Talente waren. Was trauen Sie Zhou zu?

Er ist offener und ein grösserer Teamplayer als viele der anderen Fahrer. Er macht laufend Fortschritte und ist im Qualifying schon gleich schnell oder gar schneller als Bottas. Die Beziehung zwischen den beiden ist grossartig. Ich hoffe, es geht so weiter.

Es war auch ein grosser Name wie Dani Ricciardo verfügbar. War das verlockend?

Wir verfolgen natürlich stets, was im Fahrerfeld passiert. Aber wir sind aktuell sehr happy mit der Konstellation und wollten deshalb auch nichts verändern.

Alfa Romeo hat die Zusammenarbeit als Namensgeber per Ende 2023 beendet. Was kommt in der Zukunft?

Es war eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, aber ich mache mir keine Sorgen. Wir haben mehrere Interessenten und führen Gespräche.

Wieso nicht schon Audi, mit denen Sie wohl ab 2026 eine Zusammenarbeit planen?

Audi hat angekündigt, dass sie per 2026 in die Formel 1 einsteigen werden. Wir haben alle keinen Stress und schauen, was passiert.

Aber der Audi-Deal kommt, wenn man der Gerüchteküche glaubt.

Wissen Sie, wenn es nach den Experten geht, hatte Audi in diesem Jahr schon einen Deal mit fast jedem Team. Irgendwann werden sie schon recht haben (lacht).

Wäre der Standort Hinwil auch mit einer Audi-Partnerschaft gesichert?

Dieses Team hat seinen Sitz in der Schweiz und das wird sich in jedem Fall nicht ändern.

