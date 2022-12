Konolfingen BE: Wenn es jetzt am falschen Ort brennt, hat die Feuerwehr ein Problem

Die Feuerwehr Konolfingen stand 2021 mehrfach in den Schlagzeilen. Im Dezember wurde bekannt, dass rund 30 Feuerwehrleute wegen eines Streits mit der Gemeinde den Dienst quittierten . Einige Tage später kursierte dann ein Video, das Fahrzeuge der Feuerwehr bei einer unerlaubten Fahrt mit Blaulicht und Sirene zeigte.

«Markt ist ausgetrocknet»

Die Konolfinger Feuerwehr hat eigentlich zwei TLF, doch das zweite ist nicht allradbetrieben und kommt deshalb nicht überallhin, wo es muss. «Zum Gebiet, das abgedeckt werden muss, gehören zahlreiche abgelegene Höfe in teilweise steilem Gelände», sagt Maurer. «Da muss zwingend ein Allradfahrzeug hin.» Doch das TLF mit Allradantrieb kann aufgrund des aktuellen Getriebeschadens nur im Geländegang fahren, wie Maurer weiter sagt.

Gemeinderat Konolfingen reagiert

Was nun? Die Weichen für die Neubeschaffung sind gestellt, wie der Gemeinderat Konolfingen in einer Medienmitteilung vom Mittwoch bekannt gegeben hat. Er bewilligte einen Kredit im Umfang von 530’000 Franken für das neue Fahrzeug.

Die Wartezeit bis im März ist ein Problem. Denn gibt es nun einen Einsatz in einem Gebiet, in das nur das Allrad-TLF hinkommt, muss die Feuerwehr Konolfingen eine Nachbarsfeuerwehr aufbieten. «Das ist natürlich nicht ideal», sagt Maurer dazu. «Aber man würde das auch so schaffen.»