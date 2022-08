Geforderte Lohnerhöhungen: «Wenn es keine Lösung gibt, sind Kampfmassnahmen unvermeidlich»

Besonders nach den tieferen Löhnen in der Pandemie sei das wichtig für Menschen, die wenig verdienen.

Pierre-Yves Maillard, der Präsident des Gewerkschaftsbundes kündigt im Interview mit der «SonntagsZeitung» härtere Massnahmen an, falls Arbeitgeber die Löhne nicht erhöhen würden. Durch die Corona-Krise haben insbesondere schlechter verdienende Menschen aufgrund der Kurzarbeit weniger Lohn bekommen, so Maillard. Zusätzlich steigen die Preise stark an.