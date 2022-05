Grosse Pläne, riesiger Ärger: «Wenn es keinen Ersatz für Parkplätze gibt, werden wir das Projekt verhindern»

Eine Velorampe hätte den Velotunnel (den ehemaligen Posttunnel) beim Bahnhof und die dahinterliegende Ost-Seite mit der Neustadt verbinden sollen. Seit 2019 stehen im Velotunnel rund 200 Veloabstellplätze zur Verfügung. Aus der Rampe wird allerdings nichts. Wie die Stadt am Montag mitteilte, habe es sich gezeigt, dass die geplante Velorampe in der Habsburgerstrasse weder für die Erschliessung des Durchgangsbahnhofs (DBL) noch für eine Quartier- und Veloverbindung sinnvoll genutzt werden kann. «Eine Durchfahrt für Velos würde mitten durch die Verteilebene des DBL führen», sagt Baudirektorin Manuela Jost.

Stattdessen hat der Stadtrat jetzt etwas viel Grösseres vor: Es soll einen neuen Tunnel geben, der unter dem Bahnhof verläuft. Von der Waldstätterstrasse aus unterquert er gemäss den Planungen die Zentralstrasse in einer Tiefe von fünf Metern mit zwei Spuren. Eine für Fussgänger und eine fürs Velo. Der Tunnel soll dazu mit dem Durchgangsbahnhof verbunden werden, wodurch sich auch die SBB am Projekt beteiligen könne, heisst es von der Stadt. Und so soll das laut der Machbarkeitsstudie aussehen:

Die Kosten für das Projekt sollen sich auf rund 44,4 Millionen Franken belaufen. Das ist knapp doppelt so viel wie die ursprünglich geplante Velorampe an der Habsburgerstrasse gekostet hätte (24,9 Millionen Franken). «Die Velorampe in der Habsburgerstrasse ergibt gemäss Vorprojekt Velotunnel nur noch bedingt Sinn», sagt Baudirektorin Jost. «Sie wird nach ihrer Erstellung nur wenige Jahre als eigentliche Velozufahrt in Betrieb sein, nämlich bis 2030, dem Baubeginn des DBL.» Nach der Eröffnung des DBL könne sie nicht mehr für Velos genutzt werden. Jost: «Auf das Projekt Velotunnel Bahnhof kann deshalb verzichtet werden».