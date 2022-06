Kaderbekanntgabe steht an: «Wenn es nach der Entscheidung eine Umarmung braucht, sind wir da»

Am 21. Juni ist es so weit. Dann gibt Nati-Coach Nils Nielsen öffentlich bekannt, wie das definitive EM-Kader der Schweiz aussehen wird. 23 Plätze hat der Däne zur Verfügung, derzeit kämpfen noch 27 Spielerinnen um einen Platz für das Turnier, das anfangs Juli startet. Die Schweiz ist in einer Gruppe mit Portugal, Schweden und den Niederlanden.