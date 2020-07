Littering

«Wenn euer Hirn nicht reicht, bleibt daheim!»

Mit dem Sommer kehrt auch das Littering auf der Allmend zurück. Ein wütender Facebook-Post von Partyüberresten am Basler Birsköpfli ging am Wochenende viral.

Während die Temperaturen nach oben klettern, scheint die Hemmschwelle für Littering zu sinken. Davon sind insbesondere beliebte Hotspots wie beispielsweise das Basler Rheinufer betroffen. Doch auch die Birsköfpli-Wiese an der Grenze zu Birsfelden steht dem Rhein in punkto Abfall in nichts nach: In der Nacht von Freitag, dem 3. Juli auf Samstag, den 4. Juli, verwandelte sich die Wiese zum wiederholten mal zur Abfall-Deponie.

«Wo bleiben Anstand und Respekt?»

Reinigung kostete Stadt 30 Millionen Franken

Doch auch in diesem Jahr werden Massnahmen getroffen. Durch das revidierte Übertretungsstrafgesetz des Kantons, das am 1. Juli 2020 in Kraft getreten ist, soll die Selbstverantwortung und gegenseitige Rücksichtnahme gestärkt werden, wie es in einer Medienmitteilung des Justiz- und Sicherheitsdepartements von vergangener Woche heisst. «Es ähnelt einer Hausordnung der Öffentlichkeit in Basel», erklärte Justizdirektor Baschi Dürr. Mit der kantonalen Kampagne RHYLAX soll ausserdem der Dialog zwischen den verschiedenen Nutzungsgruppen des Rheinbords und den Anwohnern gefördert werden. In diesem Jahr geht das Projekt in die zweite Runde, nachdem die Reaktionen im letzten Jahr positiv ausgefallen waren.