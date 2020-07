Pfleger (28) muss Land verlassen

«Wenn Fuad ausgeschafft wird, haben wir ein Problem»

Fuad Hussein Ali (28) aus Äthiopien muss innert 30 Tagen die Schweiz verlassen. Im Thuner Alterszentrum, wo der junge Mann arbeitet, hat man wegen der bevorstehenden Ausschaffung ein Problem. Auf die Hilfskraft ist man derzeit nämlich besonders angewiesen.

So schätze man es im Domicil Selve Park in Thun, bereits vorab einen Lernenden für August 2020 gefunden zu haben. Mit dem 28-jährigen Fuad Hussein Ali, der im Thuner Betrieb zurzeit bereits eine Vorlehre absolviert, schien man einen sicheren Wert, eine tüchtige Arbeitskraft gefunden zu haben. «Fuad ist zuverlässig und engagiert, der Umgang mit den Bewohnern ist äusserst liebevoll, Mitarbeitende könnten stets auf ihn zählen – genau solche Leute braucht es in der Pflege», sagt Monika Hoffleit, Leiterin Pflege und Berufsbildungsverantwortliche. Erst kürzlich sei der junge Mann vom Unternehmen ausgezeichnet worden – «das Zeugnis seiner Vorlehre war schlicht makellos».

Zu wenig Arbeitskräfte – «jetzt haben wir ein Problem»

Bei Fuad Hussein Alis Arbeitgeber in Thun ist man geschockt. «Das Wegfallen von Fuad ist ein Riesenverlust. Sein Lehrvertrag wurde offiziell genehmigt, er ist fest bei uns eingeplant», sagt Hoffleit. Gerade in der Langzeitpflege, wo es wegen knapper Ressourcen auf jede einzelne Arbeitskraft ankomme, sei ein solcher Abgang, zudem noch ein solch kurzfristiger, nicht zu verkraften – «wenn Faud Ende Monat wirklich weg ist, dann haben wir hier ein Problem», sagt seine Chefin. Es fehle dann an einer wichtigen Arbeitskraft.



Zusammen mit dem Branchenverband und etwa dem Berner Lehrstellennetz will man nun gegen die bevorstehende Ausschaffung kämpfen. Michael Raaflaub, Geschäftsführer vom Lehrstellennetz meint: «Dass hier ein erfolgreicher Lernender aufgrund eines Papierentscheids ausgeschafft wird, wollen wir nicht einfach so hinnehmen.» Auch hat sich der Berner Jürg Schweri, ehemaliger Präsident der Schweizerischen Auslandshandelskammer Swisscham, privat in die Sache eingeschaltet. Er fordert in einem Brief von Bundesrat Guy Parmelin und dessen Departement einen «sofortigen Ausschaffungsstop für Personen des Asylbereichs in Ausbildung». Solche Entscheide entbehren laut Schweri «jeglicher sinnvollen, menschlichen und politischen Logik.» Mit der Abschiebung vernichte man bereits getätigte Investitionen von gut 100’000 Franken pro Fall. «Die Arbeitnehmer werden zudem vor grössere Probleme gestellt, wenn ein Lehrvertrag unvermittelt aufzulösen ist oder kurzfristig nicht angetreten werden kann», gibt Schweri zu bedenken.