Bei Haris Seferovic läuft es. In den letzten sechs Ligaspielen traf er acht Mal. Beim Benfica-Sieg gegen Paços Ferreira schoss der Stürmer zwei Tore und legte zwei Treffer vor. Verständlich also, ist Coach Jorge Jesus happy.

Hier zu sehen: Die grandiose Vorlage des Schweizer Nati-Stars. Twitter

Darum gehts Haris Seferovic hat einen Lauf.

In den letzten sechs Ligaspielen traf er acht Mal.

Sein Coach lobt ihn.

«+3 Punkte! Niemals aufgeben!» Das schreibt Benfica-Star Haris Seferovic in seinem neusten Post auf Instagram. Zu sehen in diesem zwei Bilder: Er selbst, wie er jubelt sowie er zusammen mit seinem Team. Seine Freude, seine Worte, die sind verständlich. Benfica Lissabon gewann am Samstagabend gegen Paços Ferreira mit 5:0. Und Seferovic? Der Schweizer Nati-Stürmer lieferte eine grandiose Partie ab. Der 29-Jährige erzielte zwei Tore und lieferte zwei Vorlagen.

Mit dieser Leistung bewies Seferovic, dass er einen Lauf hat. Denn: Der Innerschweizer traf nicht nur in der Meisterschaftspause für die Nati. Nein. In den letzten sechs Ligaspielen traf er für Benfica damit acht Mal. Bei 16 Saisontoren steht er nun. Bestwert in der portugiesischen Liga! Seine sechs Vorlagen sind der fünftbeste Wert. In der Tabelle liegt Benfica drei Verlustpunkte hinter Stadtrivale Sporting. Hinzu kommen noch vier Tore, die er im Cup schoss.

Seforovic trifft wie am Laufband. Gegen Paços Ferreira schoss er zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. imago images/GlobalImagens

Benfica-Coach lobt Seferovic

Klar also, ist Lissabon-Coach Jorge Jesus absolut happy, Seferovic in seinem Team zu haben. Nach dem Kantersieg meinte er auf der Pressekonferenz: «Wenn Haris nicht der beste Torschütze in der Liga ist, ist das für mich ungewöhnlich.» Und: «Es hat auch mit seinem Training zu tun. Er verlor sechs Kilo in der letzten Zeit, trainierte mehrere Stunden pro Tag. Ich habe mit ihm über einige Bewegungen gesprochen, die er nicht machen sollte, und über andere, die er machen sollte.» Dass der Schweizer so gut sei, habe auch mit ihm als Coach zu tun, so Jesus weiter. Er meinte: «Es ist nichts Ungewöhnliches für die Stürmer, die mit mir zusammenarbeiten, die besten Torschützen zu sein.»

Vielleicht hat der Coach recht. Vielleicht treiben wirklich die harten Trainings den Benfica-Star zu Höchstleistungen an. Vielleicht auch die Worte seines Trainers. Eventuell gibt es da aber auch noch einen anderen Grund. Seitdem nämlich klar ist, dass Seferovics Frau Amina zum zweiten Mal schwanger ist, läuft es beim Schweizer so richtig. Mehr Tore als in der laufenden Spielzeit erzielte er nur in der Saison 2018/19, als er 27 (!) Mal einnetzte.