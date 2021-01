In other Sussex-News: Laut einem Insider von «The Sunday Paragraph» haben sich Harry und Meghan aus den sozialen Medien zurückgezogen, um sich nicht länger dem Online-Hate aussetzen zu müssen.

Harrys England-Trip steht nach wie vor auf Coronas Schneide

Besagte Quellen fügen an, dass dies rein «persönliche und praktische Gründe» habe und Meghan das nicht absichtlich tue, um den Royals oder England «eins auszuwischen». Seitdem die Öffentlichkeit von der Beziehung weiss – also seit rund vier Jahren –, gab es immer wieder Berichte darüber, dass die Amerikanerin beim britischen Volk und sogar bei einigen von Harrys Familienmitgliedern keinen guten Stand hat.

Dass Harry im Juni (Trouping the Colour, Geburtstagsfeiern) und Juli (Diana-Statue) nach Grossbritannien reisen wird, sei derweil auch nicht zu 100 Prozent gefixt. Das liegt an der Pandemie. Einerseits wegen der Situation in der kalifornischen Wahlheimat des Prinzen (darf er dann aus- und ins UK einreisen?), andererseits wegen der Lage in England (dürfen überhaupt Feierlichkeiten stattfinden?).