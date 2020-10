Eine Hochzeitsgesellschaft blockierte am Samstag den Verkehr auf der A1 und verursachte einen Stau. Die Aktion erinnert stark an Ereignisse in Deutschland.

Ein Fahrzeugkonvoi auf der A1 blockierte am Samstagabend die A1 in Richtung Zürich. Die 10 Fahrzeuge befanden sich auf dem Weg zu einer Hochzeit. Dabei fuhren die Autos langsam auf dem Pannenstreifen und hielten sogar an.

Rennen fahren und Schüsse abfeuern

Hochzeitskorsos haben in der Türkei eine lange Tradition. In die Luft geschossen wird aber höchstens in konservativen, ländlichen Gegenden. Dass dabei der Verkehr blockiert wird, ist hingegen neu und in der Türkei nicht üblich.