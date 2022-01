Snowboarder mit Corona-Frust - «Wenn ich 10 Tage in Isolation bleiben muss, drehe ich absolut durch»

1 / 7 Trotzdem guter Dinge: Nicolas Huber wurde in China positiv auf Corona getestet. zVg Dieses Selfie zeigt Huber, wie er in der Ambulanz in Isolation gebracht wird. zVg Nächste Passkontrolle: Einmal mehr wird Huber kontrolliert. zVg

Darum gehts Freestyle-Snowboarder Nicolas Huber befindet sich derzeit in Corona-Isolation.

Bei der Reise an die Olympischen Spiele in Peking ist er positiv getestet worden.

Dennoch darf der Zürcher weiterhin auf eine Teilnahme hoffen.

«Nein, ich darf hier nicht raus, das ist hermetisch abgeriegelt», antwortet Nicolas Huber auf die Frage, ob er denn sein Isolations-Zimmer für den Kraftraum oder andere Trainings-Einrichtungen verlassen dürfe. Trotzdem wirkt der 27-Jährige im Gespräch mit 20 Minuten bester Dinge. «Ich male gerade», erzählt Huber am Telefon. Malen? Ja. Der Snowboarder ist nicht nur auf dem Slopestyle-Kurs kreativ. Das dürfte Huber zurzeit sicherlich helfen. Denn der Zürcher ist nach der Anreise an die Olympischen Spiele in Peking positiv auf Corona getestet worden und befindet sich seither in einem Isolationszimmer eines Quarantäne-Hotels in Zhangjiakou.

Aufgestellt erzählt Huber von seinem Tagesablauf: Zwei Fitness-Einheiten pro Tag auf dem Zimmerboden, sonst Hörbücher hören, Medienanfragen beantworten – und eben malen. «Ich habe zwei Kettle-Bells dabei und es hat hier so einen Balken, auf dem ich Klimmzüge machen kann», schildert er. Das Zimmer sei aber schon nicht so gross. Wie lange muss er bleiben? Bis er zwei Mal innert 24 Stunden negativ getestet wird. Das würde hoffentlich bald sein, denn Symptome habe Huber keine: «Mir geht es mega gut, ich fühl mich fit.»

Vom Zimmer aufs Olympia-Podest?

So bleibt die Hoffnung, dass er ab dem 6. Februar an der Qualifikation im Slopestyle teilnehmen kann. Athletinnen und Athleten, die doppelt negativ getestet wurden, werden nämlich in eine zweite Quarantäne-Phase überführt. Das heisst: Sie werden in die normale Teamunterkunft verlegt, von wo aus sie ausschliesslich für Trainings und Wettkämpfe ihr Zimmer verlassen dürfen. Heisst: Huber könnte immerhin teilnehmen. Schliesslich hat er sich für Olympia Grosses vorgenommen: «Wenn alles perfekt läuft, liegt eine Medaille drin. Aber Top 5 sollte auf jeden Fall machbar sein.»



Dass das Vorhaben durch die turbulente Vorbereitung in Gefahr geraten ist, glaub er nicht. «Die Vorbereitung ist so sicherlich nicht optimal», so Huber. «Normalerweise kann ich im Gym viel mehr machen und natürlich auch den Kurs besichtigen.» Alles in einem Zimmer machen zu müssen, helfe natürlich nicht. Aber es sei auch so noch möglich, richtig gut zu sein.

«Ein bisschen Film-mässig»

Die Reise nach China dürfte der Freestyler unabhängig vom sportlichen Ausgang nicht so schnell vergessen. Denn bei seiner Ankunft in Peking habe er turbulente Stunden erlebt. Er schildert die Ereignisse: «Nach dem positiven Test wurde ich zunächst unter Quarantäne gestellt. Nach gut zwölf Stunden sind vier vermummte Personen gekommen, um mich abzuholen. Sie haben mich wie einen VIP direkt durch den Notausgang des Hotels zu einem Krankenwagen gebracht, mit dem ich dann gut 40 Minuten hinaus ins Quarantäne-Hotel transportiert wurde. Samt Blaulicht. Alles ein bisschen Film-mässig halt.»



Aber: «Swiss Olympics macht das richtig gut, die bereiten dich gut vor», so Huber. Auch deshalb sei er persönlich nicht erschrocken. China habe halt einfach eine andere Einstellung gegenüber Corona. Trotzdem hofft er, möglichst schnell wieder aus dem Zimmer rauszukommen: «Ganz ehrlich, wenn ich zehn Tage in diesem Hotelzimmer bleiben muss, drehe ich absolut durch.»

