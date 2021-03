Der Baselbieter Sänger Baschi gewann am Samstagabend 26´500 Franken in der SRF-Quizshow «1 gegen 100» und spendet die Summe dem RFV Basel. Am Sonntag übergab er den Check persönlich RFV-Geschäftsleiter Alain Schnetz (links) und Vorstandspräsident Tobias Gees.