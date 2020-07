Maskenpflicht im ÖV

«Wenn ich die Maske bezahlen muss, will ich sie von den Steuern abziehen»

Ab Montag gilt im öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht. Das passt nicht allen: 20-Minuten-Leser fordern Einheitspreise oder Gratis-Masken und wollen den Kaufpreis von den Steuern abziehen.

So fordert ein 20-Minuten-Leser, dass Masken gratis verteilt werden müssten. Laut Experten wäre das theoretisch möglich. Herausfordernd wäre nur die Logistik.

Ab Montag gilt im öffentlichen Verkehr in der Schweiz die Maskenpflicht. Wer sich nicht daran hält, dem kann die Mitfahrt im Zug verweigert werden. Ausgenommen von der Pflicht sind Kinder unter 12 Jahren und Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen dürfen.

Können wir in der Schweiz einen Einheitspreis für Masken einführen?

«Nicht, solange wir in einer liberalen Wirtschaftsordnung leben», sagt Babette Sigg, Präsidentin des Schweizerischen Konsumentenforums. Denn einen Einheitspreis müsste der Staat verhängen, und das würde den wirtschaftlichen Wettbewerb einschränken. «So können die Konsumenten frei wählen, wo sie ihre Maske kaufen und welche Anbieter sie unterstützen wollen.» Für Sigg ist die Einführung eines Einheitspreises daher unrealistisch.

Könnte und sollte der Bund Masken gratis an die Bevölkerung verteilen?

Möglich wäre es, sagt Pharma-Experte Salvatore Volante: «Während der Vogelgrippe hat der Staat allen Haushalten in der Schweiz gratis Masken verteilt.» Im Ausland ist das bereits so: Die Türkei hat ihren rund 80 Millionen Einwohnern 200 Masken pro Haushalt geschickt. Die grösste Schwierigkeit darin liegt laut Volante in der Logistik: Die Verteilung der Masken würde eine grosse Herausforderung darstellen und auch zu viel Zeit benötigen. Für BAK-Chefökonom Martin Eichler sind Gratismasken kein Thema: «Wir müssen mit dieser Gratis-Konsum-Haltung aufhören. Wer die Maske nicht trägt, gefährdet andere Leute und verursacht potenziell grosse gesundheitliche, menschliche und wirtschaftliche Schäden.» Laut Bundesamt für Gesundheit ist keine Verteilungsaktion von Gratismasken geplant.