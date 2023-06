Tour de Suisse: Interview mit Gino Mäder

Nach dem Tod des Schweizer Profis Gino Mäder herrscht grosse Trauer im Radsport. Der 26-Jährige stürzte in der fünften Etappe der Tour de Suisse schwer und erlag am Freitag seinen Verletzungen im Spital. Die sechste Etappe wurde als Gedenkfahrt an Mäder ohne Wertung durchgeführt.

Die Antworten in den sozialen Medien zum Video-Ausschnitt sind eindeutig. «Herzzerreissend». Auch der Ersteller des Videos, der Journalist Matteo Caimi, meldete sich zu Wort. «Ich habe einen Freund verloren, die ganze Welt hat einen grossartigen Menschen verloren, der voller Freude und Energie war. Ruhe in Frieden.»

Küng, Schär und Hirschi verzichten

Am Samstag geht das Rennen nun weiter. Am Ende eines «emotionalen Tags und einer sehr berührenden Gedenkfahrt» wurde in Absprache mit der Familie entschieden, dass die Tour weitergeführt wird, hiess es in einer Mitteilung. Am Samstagmittag wurde dieser Plan nochmals bestätigt. In einer Medienmitteilung heisst es: «Das Rennen wird wie geplant auf der normalen Strecke und nach der normalen Marschtabelle stattfinden.»