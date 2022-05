Abstimmung Organspende: «Wenn ich hirntot bin, bringen mir meine Organe auch nichts mehr»

Anders sieht es die 40-jährige Ursula: «Ich würde nur Organe spenden, wenn ich bestimmen könnte, wer sie bekommen darf. Ich will nicht, dass meine Organe an Verbrecher, Drogenabhängige, Alkoholiker, etc. vergeben werden. Es muss nicht jeder auf Biegen und Brechen am Leben erhalten bleiben.»