Abfall-Ärger für Mutter und Sohn - «Wenn ich könnte, würde ich Anzeige erstatten»

Immer wieder sieht eine Frau auf dem Spaziergang mit ihrem Sohn in Horw weggeworfene Angelutensilien. Dies laut der Frau in einem Naturschutzgebiet. Die Gemeinde relativiert.

Eine Frau und ihr Sohn spazierten mit ihrem Hund an einem sonnigen Sonntag entlang des Ufers von Horw Richtung Hergiswil, als sie plötzlich Überreste einer Angelschnur bemerkten. «Die Schnur war so stark mit Erde bedeckt, dass wir schon graben mussten, um sie aufzuheben», sagt die Mutter. Einige Meter weiter hat ihr Sohn noch einen Angelhaken auf der Brücke entdeckt. «Wäre mein Sohn nicht gewesen, hätte sich unser Hund höchstwahrscheinlich daran verletzt.» Dies sei auch nicht das erste Mal gewesen, dass sie auf dem Weg solchen Abfall gefunden haben. «Immer wieder entdecken wir weggeworfene Angelutensilien am Boden und das erst noch in einem Naturschutzgebiet», so die Mutter.

Nun möchte sie die Gemeinde Horw mit dem Abfall-Problem konfrontieren. «Ich möchte, dass sich endlich etwas ändert, weil es nicht sein kann, dass wir in einem Naturschutzgebiet stets Abfall auflesen müssen. Zudem sollte doch das Angeln dort verboten sein.» Besonders ihrem Sohn liege die Umwelt am Herzen: «Auch beim Baden liest mein Sohn Güsel auf und entsorgt diesen für andere. Für ihn ist es auch unerklärlich, warum sich einige Menschen so verhalten.» Ebenfalls hat sie vor, die Polizei über das Littering im Naturschutzgebiet zu informieren. «Wenn ich könnte, würde ich Anzeige erstatten. Mein Sohn würde dazu sicher gerne aussagen», so die Mutter.

Die Gemeinde Horw hat kein Littering-Problem

Die Gemeinde relativiert die Vorwürfe: «Richtung Hergiswil ist zwar eine Signalisation angebracht, allerdings ist es kein Naturschutzgebiet im herkömmlichen Sinne, weil die Fläche dort zu klein ist. Deshalb ist an dieser Stelle auch das Angeln erlaubt, sofern man natürlich das kantonale Angelpatent besitzt», so Christian Volken, Kommunikationsbeauftragter der Gemeinde Horw. Volken ergänzt zudem: «Unser Naturschutzgebiet ist das «Steinibachried», wo auch Angeln ausdrücklich verboten ist. Auf dem Wasser befinden sich zudem gelbe Bojen, die ebenfalls auf das Angelverbot im Naturschutzgebiet hinweisen.» Die Gemeinde Horw habe im Vergleich zu anderen Gemeinden kein Littering Problem. Fünf Mal im Jahr gibt es Aufräumaktionen an verschiedenen Orten innerhalb der Gemeinde. In erster Linie dienten diese Aktionen aber dazu, damit die Schulklassen damit etwas für ihre Klassenkasse dazuverdienen können.