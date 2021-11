Zufriedenheit bei Männern – «Wenn ich Lust habe, muss ich zu Prostituierten gehen»

Lars* (25) fühlt sich grundsätzlich wohl, nur in Sachen Sex hapert es: « Ich bin sehr unzufrieden, da ich eigentlich kein Sexleben habe. Wenn ich Lust habe, muss ich zu Prostituierten gehen. » (Symbolbild)

Eine Umfrage der « Annabelle » zeigt: In Sachen Beziehung und Sex könnte es für Männer besser laufen. Wir haben bei der männlichen Community nachgefragt, wie sie sich fühl t . (Symbolbild)

Wir haben bei der männlichen Community nachgefragt, wie sie sich fühlen. Drei Leser gewähren Einblick in ihr Gefühlsleben.

«Der Sex könnte besser laufen» und « b eim Sex fehlt es mir an Würze» schreiben einige männliche 20-Minuten-Leser auf die Frage, wie es ihnen geht. Dass die Sexualität eine grosse Rolle im Wohlbefinden der Männer spielt, zeigt auch die Studie «annabeau» des Magazins «Annabelle». Mehr als 1300 Männer zwischen 16 und 97 Jahren haben dort Fragen zu ihrer Zufriedenheit beantwortet.

Die Zahlen zeigen: Grundsätzlich sind die Männer in der Deutschschweiz zufrieden. Doch schaut man genauer hin, trübt sich dieses Bild. Nahezu jeder dritte Mann gibt an, in der Partnerschaft teilweise bis gar nicht zufrieden zu sein. Noch deutlicher sieht es beim Sex aus: Über die Hälfte der Befragten finden, dass es um ihr Sexleben besser stehen könnte. Jeder vierte Mann hätte gern mehr Sex.