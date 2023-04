Familien-Armut: «Wenn ich meinen Job verliere, steht meine Familie auf der Strasse»

Oftmals fehlt es bei den Familien an Geld für Freizeitaktivitäten wie ein Kinobesuch.

Bei fast der Hälfte der Familien in der Schweiz reicht das Einkommen kaum für die Bedürfnisse des täglichen Lebens aus.

Wie belastend dies für Familien sein kann, zeigt eine Umfrage in der 20-Minuten-Community. «Ende Monat sind wir im Minus», erzählt Sandra aus dem Kanton Thurgau. Die 39-Jährige arbeitet 50 Prozent, ihr Partner Vollzeit. «Für Ferien reicht es alle fünf Jahre, wenn keines unserer beiden Kinder etwas Spezielles wie eine Brille oder eine Zahnspange braucht.» Die Teuerung habe die Situation der Familie stark verschlechtert: «Früher konnten wir ab und zu am See ein Glace essen gehen, aber mittlerweile müssen wir jeden Rappen umdrehen.» Bei unerwarteten Ausgaben müsse Sandra ihren Bruder um Geld bitten: «Es ist traurig und frustrierend.»