Landesverweis : Spitzenläufer fassungslos über Gerichtsurteil

1 / 3 Mekonen Tefera (31), äthiopischer Langstreckenläufer und abgewiesener Asylsuchender. Nicole Philipp Das Berner Obergericht belegte ihn mit einem Landesverweis und bestätigte damit das Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland. Nicole Philipp Tefera habe Preisgelder seiner Podestplatzierungen verschwiegen, was den Tatbestand des unrechtmässigen Bezuges von Leistungen oder der Sozialhilfe erfülle. BOM

Darum gehts Mekonen Tefera wird des Landes verwiesen. Dies hat das Berner Obergericht entschieden.

Der Sportler habe die Preisgelder seiner Läufe vorsätzlich verschwiegen.

Tefera findet den Entscheid ungerecht und missverständlich. Auch in seinem Umfeld löst sein Landesverweis Bestürzung aus.

Das Berner Obergericht hat Mekonen Tefera mit einem Landesverweis belegt. Der Spitzenläufer und abgewiesene Asylsuchende aus Äthiopien, der seit fast zehn Jahren in der Schweiz lebt, soll die Preisgelder seiner Läufe vorsätzlich verschwiegen haben. Den Entscheid des Obergerichts kann der Ausdauersportler nicht verstehen; schliesslich habe er nie verheimlicht, dass er für seine Podestplatzierungen Geld bekommen habe. «Es wussten alle Verantwortlichen der Asylunterkunft, dass ich an Wochenenden Läufe bestreite», sagt Tefera zu 20 Minuten. «Wenn ich nach den Wettkämpfen zurückkam, fragten sie mich immer nach meiner Platzierung. Dann folgte jeweils die Frage nach dem Preisgeld. Ich habe immer ehrlich geantwortet.»

«Meine Zukunft sind meine Kinder»

Manchmal habe er Gutscheine oder auch 150, 200 oder einmal gar 750 Franken erhalten. «Ich habe das Geld in meinen Sport investiert und neue Ausrüstung gekauft, ansonsten habe ich jeden Rappen gespart», sagt Tefera. Rund 50’000 Franken kamen auf diese Weise zusammen, Tefera steckte all das Geld in einen Rucksack, den die Polizei im Sommer 2020 fand. «Ich habe einen Fehler gemacht, ja, das kann sein, aber ich habe alles offen und ehrlich verdient. Ich wusste einfach nicht, dass es solche Probleme gibt. Wenn ein Mensch einen Fehler macht, dann sollte es doch so sein, dass ihm eine zweite Chance gegeben werden kann.»

Tefera weiter: «Ich habe das Geld angespart, um meinen Kindern in Zukunft eine Perspektive zu bieten. Ich wollte irgendwann ein Restaurant eröffnen und für mich selbst und meine Kinder sorgen. Die Kinder sind mein Blut. Wenn ich nach Äthiopien zurückgehe, ist alles vorbei. Meine Zukunft sind meine Kinder.»



Exempel statuieren

Annelies Müller (44), Beraterin beim Verein Give a Hand, findet den Entscheid des Obergerichts tragisch und unverständlich. Auf ehrenamtlicher Basis begleitet sie Asylsuchende durch die Schweizer Bürokratie. Der Verein hat sich dabei auf Klienten und Klientinnen vom Horn von Afrika spezialisiert. «Warum er so hart bestraft wird, ist mir nicht klar. Da soll jetzt ein Exempel statuiert werden», sagt Müller. Der Spitzenläufer war seit April 2020 Klient von Müller. Oftmals sei es schwierig zu wissen, welche Behörde für was zuständig sei. «Uns war immer wichtig, ihm zu erklären, warum wir etwas tun, und dass er versteht, warum wir zu dieser Behörde oder Institution gehen müssen. Das kann eine Person wie Tefera einfach nicht wissen.»

Bei der Urteilsverkündung vergangenen Donnerstag war Müller ebenfalls anwesend. In dieser wurde dem 31-jährigen Äthiopier vorgeworfen, die Beziehung zu seinen beiden Kindern nicht gepflegt zu haben. Dies stiess Müller sauer auf. «Man muss sich vergegenwärtigen, wo unser Klient gewohnt hat», sagt sie. Durchgehend habe der Äthiopier in Unterkünften mit rechtskräftig abgewiesenen Asylsuchenden gelebt. «Dort ist eine geballte Ladung an Perspektivlosigkeit und Frustration vorzufinden. Das ist ein potenziell traumatisierendes Umfeld für Kinder.»

In Absprache mit dem Beistand habe man Tefera für das Kindeswohl nahegelegt, dass er die Kinder nicht dorthin mitnehmen solle. Müller findet es «höchst fragwürdig», dass diese Umstände nun herangezogen werden, um zu demonstrieren, dass keine familiäre Bindung zu den Kindern herrsche. Es sei nicht verantwortbar, einen Vater zurück in seine Heimat zu schicken. Dies habe eine unwiederbringliche Trennung von seinen beiden Kindern zur Folge. «Wenn das vollzogen wird, sehen die Kinder ihren Vater nie mehr. Da können wir uns nichts vormachen», so Müller zu 20 Minuten. Das Urteil stimme sie nachdenklich und traurig. «Wenn Mekonen nicht mehr da ist, verliere ich mit ihm auch einen Menschen, den ich sehr geschätzt und gemocht habe.»