Missionare auf Haiti entführt : «Wenn ich nicht erhalte, was ich brauche, werde ich sie töten»

Vor gut einer Woche sind mehrere Missionare in Haiti entführt worden, darunter 16 US-Amerikaner und ein Kanadier. Der Entführer droht mit der Tötung der Geiseln.

Die Entführer der nordamerikanischen Missionare in Haiti haben mit der Ermordung ihrer Geiseln gedroht. «Wenn ich nicht erhalte, was ich brauche, werde ich diese Amerikaner töten», sagte der Chef der berüchtigten Bande 400 Mawozo, Wilson Joseph, in einem am Donnerstag online verbreiteten Video. Die Entführer fordern eine Millionen Dollar Lösegeld für jede der 17 Geiseln.