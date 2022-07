Abtreibung: «Wenn ich Schwangere und Kinder sehe, erlebe ich die ganze Abtreibung nochmals»

1 / 8 Ein Kind zu kriegen ist für viele Paare ein Traum. Gerade im jungen Alter kann eine Schwangerschaft jedoch ungewollt sein. Getty Images Betroffene Schweizerinnen sind deshalb froh, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche abtreiben zu können. (Symbolbild) AFP Eine von ihnen ist Celine*. Bei ihrem ersten Mal sei sie ungewollt schwanger geworden, erzählt die 23-Jährige. Weil sie noch in der Schule war und später Karriere machen wollte, sei ein Baby für sie nicht in Frage gekommen. Celine

In den USA können seit dem Entscheid des Supreme Court Abtreibungsrechte stark eingeschränkt werden. Einige Bundesstaaten haben Schwangerschaftsabbrüche sogar bereits vollständig verboten. Dass Abtreibungen in der Schweiz bis zur zwölften Schwangerschaftswoche noch legal sind, ist für viele betroffene Frauen eine Erleichterung.

Eine von ihnen ist Celine* aus dem Kanton Basel-Land. Bei ihrem ersten Mal sei sie ungewollt schwanger geworden, erzählt die 23-Jährige. «Für mich war sofort klar, dass ich das Kind nicht behalten kann.» Die damals 15-Jährige hatte noch grosse Pläne: Nach ihrem Sekundarabschluss wollte sie eine Lehre machen, später auch studieren und beruflich Karriere machen. «Mit dem Kind wäre das nicht möglich gewesen. Ausserdem war ich selbst noch ein Kind – wie soll ich dann ein anderes erziehen?» Als ihr Freund sie dann auch noch betrogen habe, sei der Entscheid zur Abtreibung festgestanden. «Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Bis heute habe ich den Schwangerschaftsabbruch kein einziges Mal bereut.» Celine* ist froh, dass Schwangere in der Schweiz legal abtreiben können: «Abtreibung ist ein Menschenrecht. Was aktuell in den USA passiert, ist eine Katastrophe für alle Frauen.»

«Die Familie terrorisierte mich, nannte mich eine Nutte»

Ebenfalls keine Reue verspürt R.R.* nach der Abtreibung. «Als ich mit 19 Jahren schwanger wurde, wollte mein Freund das Kind behalten und mit mir zusammenleben.» Daraufhin habe die Familie des Freundes sie terrorisiert. «Sie sagten, das Kind sei nicht von ihm, ich sei eine Nutte.» Als auch ihr Freund dann abstritt, der Vater des Kindes zu sein, sei für sie die Welt zusammengebrochen. «Mir wurde klar, dass ich abtreiben muss. Nicht nur wegen meiner Ausbildung oder aus finanziellen Gründen. Sondern auch wegen des Terrors der Familie meines Freundes, den ich kurz darauf verliess.» Als diese nämlich vom Schwangerschaftsabbruch erfuhren, habe der Terror noch zugenommen, erzählt R. «Sie riefen morgens um zwei Uhr an und beschimpften mich. Für das Kind wäre das der pure Horror gewesen.» Die heute 56-jährige Zürcherin ist sich sicher, dass ihr Leben ohne die Möglichkeit, abzutreiben, ruiniert gewesen wäre. «Deshalb macht es mich auch stinksauer, wenn Männer über den Körper von Frauen entscheiden wollen. Das ist einfach nur armselig.»

«Weil ich nicht abtreiben wollte, schmiss er mich aus der Wohnung»

Doch nicht immer ist eine Abtreibungen für Schwangere eine Erleichterung. So leidet Luana* noch heute an ihrem Schwangerschaftsabbruch, den sie vor acht Jahren hatte. «Ich wurde ungewollt von meinem damaligen Freund schwanger. Er verlangte darauf die Abtreibung, ich wollte das Kind behalten.» Das habe einen Streit entfacht, sagt Luana*. «Schlussendlich hat er mich aus unserer gemeinsamen Wohnung geschmissen. Ich dürfe erst wiederkommen, wenn ich abgetrieben habe, sagt er zu mir.» Noch nie habe sie sich so alleine gefühlt, sagt die 26-Jährige. «Ich hatte niemanden. Sogar meine Mutter, zu der ich seit mehreren Jahren ein schlechtes Verhältnis hatte, wollte mir nicht helfen.» Zu all dem habe sie eine Angst überfallen, nicht für ihr Kind sorgen zu können. Deshalb habe sie schlussendlich abgetrieben, sagt Luana*. «In meinem ganzen Leben habe ich noch nie solche psychischen und physischen Schmerzen erlebt.» Ihr damaliger Freund habe sie nicht unterstützt. «Er könne seine Arbeit nicht für mich verlassen, meinte er zu mir.»

Obwohl seither acht Jahre vergangen sind, gebe es nicht einen Tag, an dem sie nicht an ihr ungeborenes Kind denke. «Wenn ich Schwangere und Kinder sehe, durchlebe ich die ganze Abtreibung nochmals.» Jedes Mal bereue sie es aufs Neue, nicht für ihr Kind gekämpft zu haben. «Ich fühle mich so unglaublich schuldig. Das werde ich mir nie verzeihen können.» Sie fordert beim Thema Abtreibung deshalb mehr Aufklärung. «Oft werden Abtreibungen als etwas Schönes und Einfaches dargestellt. Aber das ist oft nicht so.»

