SWISS: «Wenn ich so viel verdienen würde, wären mir Ferien wichtiger»

«Wie steht es um die Sicherheit bei übermüdeten Piloten?»

In der 20-Minuten-Community führt die Massnahme zu vielen Diskussionen. Leserinnen und Leser nennen verschiedene Gründe, weshalb sie sie nicht gut finden. «Na toll, ein Pilot verdient in eineinhalb bis zwei Tagen so viel wie jemand aus der Cabin Crew?», schreibt User Svreni. Computerkobra pflichtet ihr bei: «Das ist ein Affront gegenüber dem Kabinenpersonal.» Und Thobile meint: «Wenn ich so viel verdienen würde, wären mir Ferien wichtiger.»