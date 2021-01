Dass Schmid müde ist, das ist verständlich. Die Zeit in Ägypten glich zwar einem Märchen, doch sie war auch anstrengend.

Andy Schmid ist mittlerweile zurück in Deutschland. Bereits in einer Woche startet die Meisterschaft. «Momentan freue ich mich nicht drauf», meint der Handball-Star.

Viele Fans fragten sich, was dieser Schmid-Jubel bedeutet. Im Interview erklärt er es. Der Grund: einfach süss!

Nun spricht Andy Schmid über das Abenteuer in Ägypten und seinen speziellen Jubel.

Andy Schmid, jetzt ist es vorbei. Das WM-Märchen ist zu Ende.

Ja, mittlerweile bin ich auch wieder daheim bei meiner Familie in Deutschland.

Haben Sie schon realisiert, was Sie erreicht haben mit der Schweizer Handball-Nati?

Nein. So richtig noch nicht. Momentan ist vor allem eine totale Reizüberflutung da. Es waren mega intensive Tage, vielleicht die intensivsten meiner Karriere. Körperlich und mental. Wir wurden ins kalte Wasser geworfen, erfuhren wir doch erst zwei Tage vor Beginn der WM, dass wir dabei sind. Und dann folgten sechs Spiele innert wenigen Tagen. Momentan bin ich einfach nur sehr müde und erledigt.

Verständlich. War die WM denn so, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Ich hatte mir dieses Turnier eigentlich nie vorgestellt. Wir scheiterten stets früh in der Quali, da kam es nie dazu. Und dieses Jahr kam es dann so plötzlich. Auch war es ja ein sehr spezielles Turnier – inmitten dieser weltweiten Pandemie. Corona war jeden Tag präsent.

Sie haben 71 der 153 Schweizer Tore erzielt. Zufrieden mit Ihren Leistungen?

Ja! Aber es geht nicht um mich, sondern um die Leistungen der Mannschaft. Wir haben gezeigt, dass wir mit den Grossen des Handball-Sports mithalten können. Und nicht nur das. Wir zeigten, dass wir vermeintliche Favoriten auch besiegen können. Man muss ja auch bedenken, dass wir in einer der schwierigsten Gruppen waren. Norwegen, Frankreich, später Island und Portugal – das sind alles Weltklasse-Teams.

Hatten Sie ein persönliches WM-Highlight?

(überlegt) Schwierig. Da waren so viele Highlights. Sicherlich das Eröffnungsspiel und der Sieg gegen Österreich, dann die Partie gegen den Weltmeister und mehrfachen Olympiasieger Frankreich, in der wir am Sieg schnupperten. Eigentlich war die ganze Zeit phänomenal.