«Minecraft»-Star : «Wenn ihr das hier seht, bin ich tot»

Technoblade war weltweit eine der bekanntesten «Minecraft»-Stimmen und ein Youtube-Star. Nun ist er mit 23 Jahren an Krebs gestorben.

Zeigt erstmals sein Gesicht: Technoblade in seinem letzten Video.

Er war einer der ganz grossen und bekannten «Minecraft»-Videomacher. Die Videos von Technoblade erreichten auf Youtube Abrufzahlen in zweistelliger Millionenhöhe. Seine Fans werden ihn und seine Stimme vermissen, denn er ist im Alter von 23 Jahren an einer Krebserkrankung verstorben. Das wird im letzten Video von Technoblade klar, das am Freitag erschien.