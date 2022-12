Vandalismus an Arboner Seepromenade

1 / 3 Diesen Anblick von blinder Zerstörungswut hat Micha Schranz am Sonntagmorgen vorgefunden. Micha Schranz Sein Dekorationsambiente wurde demoliert und durch die Gegend geworfen. Micha Schranz Selbst der Strandkorb wurde beschädigt. Micha Schranz meint dazu: «Wenn ihr frustriert seid, Sport wäre eine Alternative.» Micha Schranz

Micha Schranz ist der Eigentümer des Coffee-Trailers an der Seepromenade in Arbon TG. Am Sonntagmorgen erwartete ihn ein wüstes Bild: Seine Weihnachtsdekoration war Vandalen zum Opfer gefallen. «Unsere Weihnachtsbäume wurden quer durch die Gegend geworfen, Blumentöpfe wurden geklaut, selbst unser Strandkorb wurde umgestossen, welcher somit ebenso beschädigt worden ist», so der Cafébesitzer zu 20 Minuten.

Gemäss Schranz müsse man sich in Zukunft nicht wundern, wenn sich keine Geschäfte mehr am Bodenseeufer in Arbon niederlassen wollen. «Für mich ist das ein Problem des überbordenden Luxus und Wohlstandes. Sodass sich diese Personen ihre Probleme kreieren müssen.»

Nicht der erste Vorfall

Bereits im Sommer gab es einen ähnlichen Vorfall beim Café. Jedoch sollen sich die Vorfälle laut dem Arboner häufen, seit es im Winter früher eindunkelt. «Ich habe grosse Probleme, dieses Handeln nachzuvollziehen. Diese Personen sollten sich einmal in die Lage der geschädigten Person versetzten», so Micha Schranz. Von einer Strafanzeige gegen Unbekannt sieht der Geschäftsführer ab. «Es können bei einem solch öffentlichen Platz kaum Spuren nachvollzogen werden und ich würde mir selber nur mehr bürokratische Arbeit einbringen.»

Seepromenade wird patrouilliert

Doch richtete sich diese Attacke gezielt gegen Weihnachtsdekoration? Steckt etwa ein Arboner-Grinch dahinter? «Bei der Stadtverwaltung gibt es keine Hinweise darauf, dass sich Fälle von beschädigten Christbäumen oder Weihnachtsdekorationen häufen würden», so Thomas Steccanella, Medienverantwortlicher der Stadt Arbon. So stecke eher blinde Zerstörungswut hinter dieser Sachbeschädigung.

Im Jahr 2022 wurden laut der Kantonspolizei Thurgau insgesamt 89 Fälle von Vandalismus vermeldet. Von diesen konnte in 14 Fällen die Täterschaft ermittelt werden. «Die Kantonspolizei Thurgau zieht die Seepromenade – wenn möglich – in die Patrouillentätigkeiten mit ein», so Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Weitere Massnahmen zur Gegenwirkung sollen nicht geplant sein.»

