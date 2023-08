Donald Trump: «Wenn ihr mich verfolgt, werde ich euch verfolgen»

Trump hatte nach der Anhörung am Donnerstag wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Capitol in dem von ihm gegründeten Onlinedienst Truth Social in Grossbuchstaben geschrieben: «Wenn ihr mich verfolgt, werde ich euch verfolgen.» Smith wertete dies als Drohung. Eine Anordnung sei in diesem Fall «besonders wichtig, weil der Angeklagte zuvor öffentlich Äusserungen in den sozialen Medien über Zeugen, Richter, Anwälte und andere mit den Rechtsangelegenheiten (...) in Verbindung stehende Menschen gemacht hat», hiess es in dem Antrag der Staatsanwaltschaft.