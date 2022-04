David Degen trotzt Mega-Verlust: «Wir zahlen immer noch zu hohe Löhne»

1 / 3 David Degen äusserte sich am Mittwoch zu den Finanzen des FC Basel. Urs Lindt/freshfocus «Wir zahlen immer noch zu hohe Löhne», erklärt der FCB-Boss. Urs Lindt/freshfocus Er schiesst ausserdem gegen zwei Spieler, deren Vertrag ausläuft. Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts Am Mittwoch hat der FC Basel die Bilanzen des vergangenen Jahres präsentiert.

Der Club weist einen Verlust von 14,4 Millionen Franken aus, das Eigenkapital beträgt nur noch 1,5 Millionen.

Trotz Millionen-Einnahmen durch Transfers ist auch das laufenden Jahr «noch nicht in trockenen Tüchern».

Kassensturz in Basel! Am Mittwochnachmittag präsentierten FCB-Boss David Degen und Finanzchef Mirko Brudermann die Zahlen des Jahres 2021. Und diese zeigen Rot auf Weiss, was bereits vermutet worden war. Der FCB schrieb im vergangenen Jahr einen Verlust von satten 14,4 Millionen Franken! Das hat auch Auswirkungen auf das Eigenkapital, das auf 1,5 Millionen schrumpft. Die fetten Basler Jahre sind endgültig vorbei.

Hauptverantwortlich für das grosse Loch in der Basler Kasse: Die Corona-Pandemie. Achtmal musste der FCB im letzten Jahr im leeren St. Jakob-Park spielen, drei weitere Male vor nur gerade 100 Zuschauenden. Dazu kommt, dass die Basler kaum Geld durch Transfers einnahmen. Während 2020 durch die Verkäufe von Ajeti, Okafor, Omlin oder Alderete um die 36 Millionen Franken an Einnahmen generiert wurden, waren es im vergangenen Jahr noch gerade sechs Millionen.

Personalkosten steigen

Auf Ausgaben-Seite stehen nach wie vor die hohen Personalkosten. Diese sind aufgrund der durch die gute Conference-League-Saison ausgeschütteten Erfolgsprämien sogar leicht gestiegen – von 34,3 auf 35,3 Millionen. «Wir zahlen immer noch zu hohe Löhne», kommentiert Degen diesen Posten. «Im Vergleich zur Super League, aber auch zum Ausland.»

Gestaltet sich das Abenteuer FC Basel für David Degen doch etwas schwieriger, als bei seinem Antritt im Mai 2021 gedacht? «Wir wussten, es wird schwierig», sagt der 39-Jährige. «Einen solchen Seiltanz haben wir aber nicht erwartet.» Der FCB müsse nun dringend wieder gesund werden. «Bis dahin müssen wir jeden Franken zweimal umdrehen.»

Immerhin dürfte die Erfolgsrechnung fürs laufende Jahr etwas besser ausfallen. An den Transfers von Arthur Cabral und Edon Zhegrova hat der FCB rund 22 Millionen verdient. «Trotzdem ist das Bilanzjahr 2022 noch nicht in trockenen Tüchern», warnt Brudermann. Zum Beispiel, wenn die Basler im Sommer die Gruppenphase der Conference League und die damit verbundenen für fix einbudgetierten Einnahmen verpassen würde.

«Wären sie so gut, wie sie denken …»

Dann müssten David Degen und die anderen Aktionäre wohl selber ins Portemonnaie greifen. «Das war das Commitment, das wir beim Start alle abgegeben haben», erklärt der ehemalige FCB-Profi. Fremde Hilfe will Degen beim Heilungsprozess aber nicht in Anspruch nehmen. «Wenn jemand kommt und zehn Millionen investieren will, bin ich dagegen», sagt der FCB-Boss. Eine Partnerschaft mit einem externen Kapitalgeber sei daher absolut kein Thema.

Die nächsten Einsparmassnahmen dürften im Sommer folgen. Mit Raoul Petretta und Pajtim Kasami laufen die Verträge zwei langjähriger FCB-Profis im Sommer aus. Beiden hat der Club schon länger ein Angebot unterbreitet. Die Zeichen stehen vor allem aus finanziellen Gründen auf Abschied. «Beide sind lohntechnisch teurer als jene Spieler, die wir im letzten Sommer verpflichtet haben», verrät Degen – und legt gleich nach. Mit einem der beiden hätte man sich bisher nicht einigen können, vom anderem hätte man keine Antwort erhalten. «Wenn sie so gut wären, wie sie denken, hätten sie vermutlich längst einen neuen Club gefunden.»

Doch nicht nur beim Personal will die FCB-Führung in den kommenden Monaten an der Kostenschraube drehen. Auch bei den Organisationskosten und dem Stadionunterhalt gäbe es noch Potenzial. «Aktuell befinden wir uns da im schweizweiten Vergleich noch in einer eigenen Liga», gibt Degen zu. Zudem soll künftig auch durch Stadioneintritte wieder mehr Geld generiert werden. Das Verkaufsziel für die kommenden Saison: 20’000 Saisonkarten.