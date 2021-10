Loïc Meillard vor dem Saisonstart – «Wenn jemand beim Essen am Handy ist, sage ich, dass er wegsitzen kann»

Am Wochenende startet die neue Ski-Saison. Loïc Meillard möchte in diesem Winter öfter aufs Podest fahren und so viel wie möglich gewinnen.

Darum gehts Der Schweizer Loïc Meillard gehört zu den talentiertesten Skifahrern.

In der vergangenen Saison wurde er vierter im Gesamtweltcup.

Auch in dieser Saison möchte der 24-Jährige angreifen.

Platz 27, 15, 10 und 4 – in den letzten Jahren arbeitete sich Loïc Meillard im Kampf um den Gesamtweltcup immer weiter nach vorne. Am Wochenende startet nun die neue Saison – mit Meillard erneut im Kampf um die grosse Kristallkugel? Zu 20 Minuten sagt er: «Sicher, in der Zukunft ist der Gesamtweltcup ein Ziel. Um eine Kugel zu gewinnen, musst du jeden Tag stark sein und konstant fahren. Ich fokussiere mich Rennen für Rennen.» Der Ski-Star weiter: «Wenn es gut läuft, kommt es von selbst. Klar ist, es muss vieles passen, um zu gewinnen.»

In der Sommerpause konnte Meillard nach der langen Saison abschalten. Sportlich blieb er aber trotzdem: «Immer wenn ich bisschen Pause hatte, habe ich probiert, etwas Neues zu erleben. Neue Gegenden oder Sportarten.» Die Vorbereitung verlief nach Plan. Es gab keine Probleme mit der Gesundheit und bereits in Sölden will Meillard wieder angreifen. «Wir wissen noch nicht wo wir stehen im Vergleich mit den anderen.» Allerdings sagt Meillard: «Ein Podest ist möglich, und sicher auch ein Ziel.»

Acht Schweizer am Start Bei den Männern am Sonntag gehen acht Schweizer an den Start. Neben Marco Odermatt, Loïc Meillard, Justin Murisier und Gino Caviezel, die alle in der Top 15 der Weltrangliste sind, werden auch Daniele Sette, Cédric Noger, Daniel Yule und Tanguy Nef das Rennen absolvieren.

«Wir leben 200 Tage zusammen»

Sowieso: Meillard will in dieser Saison öfter auf dem Podest landen. In drei grossen Disziplinen kämpft er um eine Platzierung in den ersten Drei. «Als Skifahrer ist das Ziel, alles zu gewinnen. Es gibt kein Limit und alles ist möglich. Ich habe Spass an jeder Disziplin und sie bringen mich weiter. Slalom bringt mir Spritzigkeit, der Schwung im Riesenslalom, was für die Kurven im Super G. Ich brauche diese Abwechslung», so der 24-Jährige.

Meillard sprach auch über seine Rolle im Team: « Ich denke , jeder bringt etwas dem Team. Wenn ich schnell bin, können sich die anderen orientieren. Ansonsten ist es anders herum . Als Person bringe ich die Leute zusammen. » Auch über ungeschriebene Regeln im Team, wie das Handy beim Esstisch, äusserte er sich: « Am Abendessen gibt es keine Flipflops und Sportkleidung. Wenn jemand das ganze Abendessen am Handy ist, dann sage ich schon, er kann wegsitzen. Da sind wir direkt miteinander. » Für ihn ist der Skisport ein Teamsport bis zum Starthaus. «Bis zur Zieleinfahrt sind wir dann alleine, ansonsten leben wir über 200 Tage zusammen und können uns verbessern.»

Die Zeit neben der Piste verbringen die Stars oft mit Jass-Runden oder Spielen wie Brandy Dog. Meillard: «Bei uns ist ein grosser Teil am Abend nach dem Essen zusammen zu spielen. Es macht Spass, so die Zeit zu verbringen.» Gibt es auch bei den Spielen einen Konkurrenzkampf? «Wir siegen alle gerne, auch im Spiel und probieren immer, zu gewinnen. Es ist ein schöner Kampf zwischen uns», so Meillard mit einem Schmunzeln.

In der letzten Saison versuchte sich Meillard an einem Podcast. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte er diesen aber nicht wie gewünscht aufziehen. Allerdings: Aufgegeben hat er noch nicht. «Wir waren selten mit anderen Teams unterwegs. Ich würde für die nächsten Jahre gerne eine Lösung finden.» Neben dem Sport begeistert sich Meillard, der eine Bank-Lehre absolvierte, auch für die Fotografie: «Ich habe immer Fotos gemacht, sie dann aber auf dem PC gelassen. Nun teile ich die Bilder. Wir reisen sehr viel und sind oft zu perfekten Zeiten an perfekten Plätzen. »

In der letzten Woche wurde eine Dokumentation mit Loïc Meillard und Marco Odermatt veröffentlicht. Für den 24-Jährigen zeigt Bending Gates ein genaues Bild hinter den Kulissen im Ski-Zirkus. Meillard : «Wir haben probiert, alles zu zeigen, wie es wirklich ist. Nicht etwas anderes zu machen, nur wegen einer Kamera.» Der Neuenburger weiter: «Es ist eine gute Möglichkeit zu zeigen, was es neben dem Rennen noch gibt.»

