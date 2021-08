Schweizer Cup: FC Bubendorf freut sich aufs Spiel gegen den FC Sion

Rund 2000 Zuschauende werden am Samstagabend um 18 Uhr auf dem Sportplatz Brühl in Bubendorf erwartet. Für den Club aus der zweiten Liga interregional geht es gegen den mehrfachen Cupgewinner Sion. Schon seit Wochen laufen die Vorbereitungen für das «Jahrhundertspiel», wie es der FCB auf der eigenen Homepage nennt.

Interimspräsident Marc Wahl läuft seit drei Wochen total am Limit. «Es gab kaum einen Tag, an dem ich vor Mitternacht ins Bett gehen konnte.» Kein Wunder: Für ein Heimspiel gegen einen Superligisten gibt es einen riesigen Aufwand. Wahl: «Alleine die Tribüne mit Bodenabdeckung kostete 50’000 Franken. Dazu kommen noch zahlreiche Meetings mit dem Kanton und der Polizei, auch wegen der aktuellen Corona-Pandemie.»

«Am Ende machen wir es trotzdem wieder»

Zuvor soll es allerdings ein grosses Fest geben. Hinter der Tribüne wurde eine Bar-Meile aufgebaut. Der Präsident: «Es muss vor dem Besuch ein Corona-Checkpoint durchlaufen werden und die Leute müssen ein Corona-Zertifikat vorweisen.» Eine Arztpraxis in Bubendorf öffnet extra am Samstag ihre Tore und wird nach negativen Tests die Zertifikate ausstellen.

Noch ist unklar, ob auch die Fans vom FC Sion in Bubendorf eintreffen. Für die Gäste wurde sogar eine kleine Zusatztribüne mit Platz für 300 Personen aufgebaut. Wahl: «Ob wir das Heimrecht behalten hätten, wenn man gegen einen Zürcher Verein oder auch Luzern gespielt hätten, wäre fraglich gewesen.» Auch bei einer möglichen Cup-Sensation ist noch nicht klar, ob nochmals auf dem Sportplatz gespielt wird. Man sei ein grosses finanzielles Risiko eingegangen. Wahl: «Mittlerweile kann ich die Clubs verstehen, die ein Heimrecht im Cup abgeben. Ich weiss nicht, ob man das in einem Monat nochmals auf die Beine stellen kann. Allerdings kommt es auch wieder auf den Gegner an. Am Ende macht man es ja trotzdem wieder.»