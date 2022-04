Basel – «Wenn jemand vor dem Haus gestanden hätte – die Person wäre jetzt tot»

Die Bundesanwaltschaft ermittelt derzeit in diesem Fall. Der Hausbesitzer zeigt sich ratlos, was der Grund für die Tat sein könnte.

Um vier Uhr morgens riss die Explosion das ganze Quartier aus dem Schlaf. Die Detonation vor der Villa an der Fäschengasse auf dem noblen Basler Bruderholzhügel zerbarst alle Fenster an der Nordwestfassade der Liegenschaft. «Wenn jemand vor dem Haus gestanden hätte, die Person wäre jetzt tot», soll ein Bundespolizist dem Hausbesitzer gesagt haben, wie dieser 20 Minuten erzählt. Die Basler Staatsanwaltschaft sprach in ihrer Mitteilung später am Vormittag von grossem Sachschaden, inzwischen ermittelt die Bundesanwaltschaft.