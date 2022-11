Expertin ordnet ein: «Wenn Kanye West nicht mitmacht, kann ihm nicht geholfen werden»

1 / 7 Viel Ruhm, viele Kontroversen und eine psychische Erkrankung: Rapper Ye erreicht durch seine Popularität ein Millionenpublikum. Seine Äusserungen sind oftmals ethisch gesehen höchst problematisch. IMAGO/YAY Images Der 45-Jährige polarisiert mit seiner Nähe zu Trump, diversen antisemitischen Tweets und rassistischen Äusserungen, die sich gegen seine eigene Ethnie richten. IMAGO/MediaPunch Die Skandale um den Rapper West scheinen kein Ende zu nehmen. AFP

Darum gehts Kanye West aka Ye ist wiederholt mit Provokationen, rassistischen und judenfeindlichen Aussagen in die Schlagzeilen geraten.

Was in den Wellen der Empörung oft vergessen geht: Der Rapper ist bipolar.

Nadia Pernollet, Fachmitarbeiterin psychosoziale Angebote von der Stiftung Pro Mente Sana, ordnet das Verhalten des Rappers in Bezug auf seine Krankheit ein.

Frau Pernollet, Kanye West bezeichnet sich selbst als Gottgesandter, als spiritueller und politischer Anführer. Inwiefern ist dies bezeichnend für seine diagnostizierte Krankheit bipolare Störung?

Bei Menschen mit einer bipolaren Störung kann es, in einer akuten Manie, durchaus auch zu psychotischen Episoden und Wahnvorstellungen kommen. Nicht selten zeigen sich diese in einer Art ‹Grössenwahn›, das heisst, Betroffene fühlen sich berufen, auserwählt oder allmächtig. Ob dies auf Kanye West zutrifft, lässt sich jedoch ohne genauere Kenntnisse seines Gesundheitszustandes nicht mit Sicherheit sagen.

Im Moment verliert er laufend wichtige Werbepartner, darunter beispielsweise Adidas. Was macht diese Ablehnung von Aussen mit ihm?

Das ist sicherlich eine schmerzhafte Erfahrung für ihn und selbst wenn er in manischen Phasen ein scheinbar unantastbares Ego zu haben scheint, denke ich nicht, dass dieser ganze Hass und die Ablehnung spurlos an ihm vorbeigehen. Andererseits kann ich mir aber auch vorstellen, dass Kanye West in Kreisen von Gleichgesinnten verkehrt, wo er im Gegenzug auch Anerkennung und Bewunderung für seine Aktionen erntet.

Wie kann ihm geholfen werden?

Ohne Kanye West kann Kanye West nicht geholfen werden. Was sicher unterstützend wäre, sind eine oder mehrere loyale Vertrauenspersonen, welche von ihm befugt sind, bei manischen Entgleisungen einzugreifen, die seine Äusserungen auf Social Media und in der Presse ‹überwachen›, ihn vor sich selbst schützen und für Rückzug und Beruhigung sorgen, bis die Manie wieder abgeklungen ist. Ob Kanye West in der Auseinandersetzung mit seiner Erkrankung und den damit verbundenen Konsequenzen schon so weit ist und diesen Schutz zulassen kann, entzieht sich meiner Kenntnis.

Kann er genesen?

Eine Genesung von einer bipolaren Störung ist möglich. Ob das dann dazu führt, dass er seine politische Einstellung ändert, ist jedoch fraglich. Bipolare Menschen neigen zwar zu exzentrischem und enthemmtem Verhalten, doch beeinflusst die Erkrankung per se nicht die politischen Meinungen der Betroffenen. Bipolare Störungen werden in der Regel mit Medikamenten und Psychotherapie behandelt. Am häufigsten kommen sogenannte Stimmungsstabilisierer zum Einsatz, aber auch Antidepressiva und atypische Antipsychotika werden zur Behandlung einer bipolaren Störung eingesetzt.



Wie wirkt sich Kanye Wests grosse Berühmtheit auf seine Krankheit aus?

Das mediale ‹Outing›, dass man an einer psychischen Erkrankung leidet, scheint bei vielen Prominenten im Moment sehr ‹in› zu sein. Das öffentliche Thematisieren von psychischen Erkrankungen hat sicherlich einen wertvollen, entstigmatisierenden Effekt, andererseits kann es eben auch ‹ausarten› und ein falsches Bild über gewisse psychische Erkrankungen vermitteln, diese gar verherrlichen und glorifizieren. Gerade die Manie wird oft in Verbindung gebracht mit künstlerischen Höhenflügen und einer endlosen Kreativität und Schöpfungskraft. Fakt ist, dass nach jeder Manie der Sinkflug zurück auf den Boden der Realität folgt und so manche Landung hart ist. Der Umgang mit derart grosser Berühmtheit ist wohl selbst für psychisch stabile Menschen eine enorme Herausforderung.



Gehört es zum Krankheitsbild, dass Betroffene provozieren?

Ich würde sagen, dass nicht die Provokation an sich kennzeichnend für gewisse psychische Erkrankungen ist, sondern eher exzessives Verhalten, rasende Gedanken, Selbstüberschätzung und Grössenwahn. All das kann natürlich sehr schnell in Form von Provokation Ausdruck erhalten und wird insbesondere bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, oft in diese Richtung interpretiert und kommentiert. Ich kann daher nicht sagen, wie viel bewusste oder unbewusste Anteile hier mitspielen, es geschieht aber sicher aus einer Überzeugung heraus, dass es richtig ist.»