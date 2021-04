Mini-Serie «A Teacher» - Wenn Lehrerinnen mit ihren Schülern schlafen

Der Sender warnt vor der eigenen Serie

In den USA wurde vor jeder Folge eine Warnung eingeblendet, weil es Opfer sexuellen Missbrauchs und Groomings (die gezielte Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen in Missbrauchsabsicht) traumatisieren könnte. Die Serie ist tatsächlich unangenehm zu schauen, lohnt sich aber. Beleuchtet sie doch die seltene Perspektive männlicher Missbrauchsopfer, die in der Aussenwahrnehmung oft etwas vom tollen Hecht haben, der für den Sex mit einer älteren Frau ein High Five seiner Kollegen bekommt.