Strassenverkehr: Das nervt die 20-Minuten-Community besonders

Manchmal muss man seinem Ärger Luft machen. Egal, ob ihr Fussgänger, Velo- oder Autofahrerin seid, ihr habt das wunderbar gemacht. Wir wollten von euch wissen, was euch am meisten am Strassenverkehr nervt. Und ihr habt geliefert und zwar en masse: Hunderte Menschen haben sich via Formular gemeldet. Wir haben die häufigst genannten rausgesucht. Lies oben in der Bildstrecke, worüber sich die Leserschaft von 20 Minuten am meisten aufregt. Ob Verkehrsteilnehmer wirklich aggressiver sind, wie noch vor ein paar Jahren, lasse sich nicht sagen, so Christoph Leibundgut, Mediensprecher der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU).