Rapperin im Interview : Wenn Loredana einreist, «gibts immer eine Grosskontrolle»

Rapperin Loredana spricht in einem Interview über Geld, Kinder und die Betrugsvorwürfe – und darüber, dass sie ihr Billett kürzlich abgeben musste.

In der Schweiz fühlt sie sich immer noch am «wohlsten» – trotz langen Kontrollen bei der Einreise.

Betrugsvorwürfe, 100’000-Euro-Spende für Kinder und musikalischer Erfolg: Die Schlagzeilen über Loredana haben sich in den letzten Monaten überschlagen. «Mir ist es egal, was andere Leute über mich denken», stellt die Rapperin im Interview mit SRF Virus klar.

Trotz Negativ-Schlagzeilen aufgrund der Betrugsvorwürfe sei sie immer noch sehr gerne in der Schweiz. Hier fühle sie sich einfach am «wohlsten». Was sie jedoch stört: «Wenn ich am Flughafen ankomme, gibt es immer eine Grosskontrolle.» Mittlerweile könne sie aber damit umgehen. «Es juckt mich einfach nicht.»