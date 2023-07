Musikerin Marije nimmt Töchterchen mit ins Musikstudio

1 / 5 Mit ihrem neuen Song «Toxic Love» feierte die Sängerin Marije Oosting ihr Comeback. Nach einer Pause während ihrer Schwangerschaft mit Töchterchen Liv will sie nun regelmässig Musik veröffentlichen. 20min/Fiona Gaudenzi 20 Minuten begleitete die 28-Jährige in das Tonstudio «izsogood» und bekam einen kleinen Einblick in ihren Arbeitsalltag. 20min/Fiona Gaudenzi Wie auch sonst immer war Töchterchen Liv mit dabei. Langweilig ist ihr dabei nie. «Sie darf oft mit einer Rassel spielen, tanzt zur Musik oder spielt mit den Mitarbeitenden aus dem Studio», so Oosting. 20min/Fiona Gaudenzi

Darum gehts Marije Oosting gelang mit ihrem Song «Toxic Love» ihr Musik-Comeback.

Die Sängerin aus Luzern erlebte zuvor mehrere Schicksalsschläge, wie einige Fehlgeburten und Depressionen.

Vor Ort in ihrem Tonstudio erzählt sie 20 Minuten, wie ihre einjährige Tochter Liv sie bei ihrer Karriere anfeuert.

Nach einem Jahr Pause feierte Marije Oosting mit dem Lied «Toxic Love» ihr Musik-Comeback. «Jetzt kann ich endlich mit dem, das ich liebe, Geld machen: mit der Musik», sagt die Luzernerin mit niederländischen Wurzeln. Doch die 28-Jährige ist nicht nur Sängerin, sondern auch Mutter: «Liv, meine Tochter, ist Hauptteil meines Lebens.»

20 Minuten begleitete die Sängerin in das Tonstudio «izsogood» in Zürich. Mit dabei: Töchterchen Liv. «Ich bin zwei bis drei Mal in der Woche im Studi, einfach so oft es geht.» Laut Oosting ist Liv immer mit im Studio dabei. Langweilig wird es der Einjährigen dabei nicht, wenn Mama arbeitet, sei es, um Musik zu machen oder beim Interview: «Sie macht nur Seich und das ganze Team des Studios kümmert sich liebevoll um sie und tanzt auch mal mit ihr», sagt Oosting.

Fehlgeburten, Depressionen und betrügerischer Musikproduzent

Oosting litt unter Depressionen, war deswegen einige Male in Kliniken und erlitt fünf Fehlgeburten. Zudem arbeitete sie eine Zeit lang mit dem schwedischen Musikproduzenten Geo Slam zusammen, der, wie sich später herausstellte, ein Betrüger ist. «Diese Zeit war sehr einschneidend, aber die Musik half mir durchzukommen», sagt Oosting.

«Während unserer Zusammenarbeit war er unglaublich manipulativ und verlangte Tag und Nacht Dinge von mir, die teilweise nichts mit meiner Arbeit zu tun hatten. Wir Betroffenen wollten einen reinen Tisch mit dem angeblichen Produzenten machen, seit 2019 warten wir auf Antworten.»

Jetzt aber freut sich die Sängerin, ihr Comeback feiern zu können. «Mein Ziel ist es, regelmässig Musik rauszubringen und in Playlists auf Spotify aufgenommen zu werden. Aber mein grösstes Ziel bleibt es, dass meine Musik den Zuhörenden in schwierigen Zeiten helfen soll.»

Ihre Tochter gab ihr den Takt zum Erfolg vor

Die Sängerin arbeitet mit ihrem Team des izg-Studios an Songs. «Als wir am Song ‹Toxic Love› herumgetüftelt haben, tanzte Liv zum Takt, was sie vorher noch nie gemacht hat. Wir haben das Lied einige Tage danach veröffentlicht und die Reaktionen diesbezüglich sind überwältigend», so die 28-Jährige.

Die Kommentare unter dem Musikvideo auf Youtube berühren Oosting. «Einige fragten mich, ob ich das Lied für sie geschrieben hätte, weil sie sich so sehr in dem Songtext wiederfinden.» Das erfülle sie sehr, denn sie will mit der Musik die Leute berühren und ihre Musik «soll für die Menschen so da sein, wie sie damals für mich da war».

