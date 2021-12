Sophia Thomalla teilt aus: «Wenn man absolut nichts kann, wird man Influencer»

1 / 12 Im Interview mit der «FAZ» regte sich Sophia Thomalla am Montag über Influencer, künstliche Feminismus-Debatten und Veranstaltungen ohne Alkohol auf. Instagram/sophiathomalla Die Berlinerin findet beispielsweise: «Ich kann manchmal nur mit Alkohol ab­liefern.» Oder: «Manche Veranstaltungen muss man sich eben schöntrinken.» Instagram/sophiathomalla Zudem äusserte sich Sophia auch zu ihrer Beziehung mit Tennisstar Alexander Zverev (24), wegen der sie aktuell häufig in den Medien steht. Instagram/sophiathomalla

Darum gehts Künstliche Feminismus-Debatten finde sie scheisse, genauso wie Influencer und Veranstaltungen wie die Berlinale-Empfänge.

Im Interview mit der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» liess Sophia Thomalla (32) nichts anbrennen und haute ordentlich auf den Putz.

Zudem sprach die Moderatorin offen über ihren Alkoholkonsum sowie über ihre Beziehung mit Tennis-Profi Alex Zverev (24).

«Ich bin prinzipiell immer angepisst», sagt Sophia Thomalla gleich zu Beginn ihres Interviews mit der «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Der Grund? «Viele Leute haben Erwartungen an mich, und ich bin nicht bereit, sie zu erfüllen, wenn es mir nicht passt», sagt die Schauspielerin. Sie selbst habe schliesslich auch keine Ansprüche an andere – ausser, es ginge um Alkohol.

So verlange sie als Gast bei Sendungen auch gerne mal ein bisschen Spiritus: «Ich kann manchmal nur mit Alkohol ab­liefern. Jetzt werden alle sagen, die Thomalla hat ein Alkoholproblem. Aber mal ehrlich: Manche Veranstaltungen, Ber­linale-Empfänge zum Beispiel, muss man sich einfach schöntrinken», wettert die 32-Jährige.

«Ich bin der Flaschentyp»

Morgens bis abends an der Flasche zu hängen, könne sie sich allerdings nicht erlauben. «Ich habe Jobs zu machen, Sendungen zu moderieren. Da muss ich fit in der Birne sein und gut aussehen.» Unter der Woche trinke sie deshalb nie, am Wo­chenende dafür umso mehr. «Ich bin der Flaschentyp, nicht der Glastyp. Und da spreche ich nicht vom Bier, sondern vom Rotwein.»

Dass der Alkohol ihrem Aussehen schaden könnte, fürchtet das Model nicht: «Was bringt es mir, wenn ich mit 70 aussehe wie 50, aber dafür nichts erlebt habe? Die guten Ge­schichten haben nie angefangen mit: Komm, lass uns mal einen Tee trinken. Die fangen an mit: Gib mal ein Bier.»

«Influencer sind Schnorrer»

Was die Schauspielerin gar nicht ausstehen kann, sei, wenn sie als Influencerin bezeichnet wird. «Influencer ist ein anderer Begriff für Schnorrer. Wenn man absolut nichts kann, wird man Influencer», spottet die 32-Jährige. Ihrer Meinung machen würden die für «alles und jeden» Werbung machen.

Doch auch Thomalla ist ein bekanntes Werbegesicht, etwa für Marken wie Lidl und Korn. «Der Unterschied ist, dass ich 95 Prozent aller Werbeangebote absage», rechtfertigt sich die Moderatorin. Worauf kommt es bei einem Werbedeal also an? «Erstens, mein Bauchgefühl. Zweitens, ob ich das Produkt gut finde. Drittens, es gibt so unfassbar viel Geld dafür, dass ich dumm wäre, abzulehnen.»

So war ihr Urlaub mit Alex Zverev

Freundlichere Töne stimmt Thomalla an, als sie auf ihre aktuelle Beziehung angesprochen wird. Dass das Model mit Tennis-Profi Alex Zverev (24) zusammen ist, ist längst kein Geheimnis mehr. So verbrachten die beiden kürzlich einen gemeinsamen Urlaub auf den Malediven. Thomalla sagt dazu: «Alex trainierte jeden Tag. Für mich ist das vollkommen okay, ich kann mich sehr gut allein beschäftigen. Wenn er schweissnass vom Laufband kommt, liege ich mit meinem Cocktail am Pool.»

Dass sie nun einen Sportler date, bedeute nicht, dass sie gleich ihr ganzes Leben umkremple: «Ich sitze jetzt nicht im kurzen weissen Röckchen in der Box und fange an, Kalorien zu zählen.»

«Feministinnen sollten mir die Füsse küssen»

So werde sie auch weiterhin tun und lassen, was sie will – auch wenn das einigen sauer aufstossen könnte. Mit Aussagen wie: «Wer als Frau ständig für Gleichstellung und gegen Sexismus wettert, hat offenbar noch nie ein Kompliment bekommen», löste Thomalla schliesslich schon mehrere Male einen Shitstorm aus.

Sie halte eben nichts von Doppelmoral und künstlichen Sexismus-Debatten, sagt das Model. Sie selbst fühle sich nicht diskriminiert und fasst abschliessend zusammen: «Ich sage, was ich will, ich trinke, was ich will, und ich verdiene mein Geld mit dem, was ich will. Eigentlich müssten mir die Feministinnen die Füsse küssen.»