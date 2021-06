Polizeibeamter über Gangs in Schweden : «Wenn man keine grosse Familie hat, die einen beschützen kann, ist man chancenlos»

Zahlreiche Unternehmensinhaberinnen und -inhaber werden in Schweden von Gangs erpresst und mit dem Tod bedroht. Die Polizei kann den wenigsten ausreichend Schutz gewähren, da sie mit der Arbeit kaum mehr nachkommen.

Im Video mit dem schwedischen Medium SVT bricht Boström in Tränen aus. Die Situation, nicht allen Bedürftigen ausreichend Schutz zu gewähren, belaste ihn.

In einem Bericht erzählt er, dass die Polizei mit dem Personenschutz überfordert sei.

Ulf Boström ist seit 16 Jahren Polizist in Göteborg, Schweden.

In Schweden operieren kriminelle Banden, die Unternehmer und Unternehmerinnen erpressen.

Unternehmer in Schweden haben ihre Firmen sowie auch ihre Familien verloren oder mussten aus Angst, getötet zu werden, ins Ausland ziehen. Das zeigt ein Bericht des schwedischen Mediums «SVT» . Grund für die Unsicherheit sind kriminelle Banden, die Unternehmer in Schweden systematisch erpressen. Nun schlägt die Göteborger Polizei Alarm: Das Problem sei riesig und nicht einmal die Polizei könne die Opfer schützen.

«Entweder du bezahlst, oder du wehrst dich und dein Leben ist komplett ruiniert», sagt der Polizist Ulf Boström. Boström arbeitet seit 16 Jahren im Nordosten von Göteborg. Sein Telefon klingele die ganze Zeit. Dran seien besorgte Mütter von Gangmitgliedern, Imame oder Personen, die ein Schreiben einer Behörde bekommen haben, aber nicht verstehen, was darin stand. Die Polizei sei schlichtweg überfordert.

«Es gibt in allen grösseren Städten Gangs»

In seinem Alltag treffe er viele Menschen, die unter ständigen Todesdrohungen leben. Solche, die Banden und familienbasierte kriminelle Netzwerke bei Erpressungsversuchen bezahlen, und diejenigen, die sich geweigert haben.

Laut Boström kann die Polizei nicht alle schützen. «Weil wir diesem Geschäft so lange erlaubt haben, sich in ganz Schweden auszubreiten, gibt es Gangs in allen grösseren Städten. Sie haben überall Augen und Ohren.»