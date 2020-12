Brian hat sich in einem Interview mit dem SRF über seine aktuelle Situation geäussert.

In einem Interview spricht er über seine Aggressionen, seinen Narzismus und seine Verwahrung.

Seit 2019 sitzt er im Gefängnis in Regensdorf.

Seit Jahren fällt der heute 25-jährige Brian immer wieder durch Sachbeschädigungen und Körperverletzungen auf. Bekannt wurde Brian als 17-jähriger «Carlos» in einem SRF-Dok-Film. 2019 wurde Carlos zu vier Jahren Gefängnis mit einer anschliessenden kleinen Verwahrung verurteilt.

Schon seit längerem sitzt Brian isoliert in Einzelhaft. Erst kürzlich zerstörte er eine Spezialzelle mit eigenem Hofzugang im Wert von 1,85 Millionen Franken. In einem Interview mit der Rundschau spricht Carlos erstmals über seine Aggressionen und auch über die zerstörte Zelle in der Strafanstalt Pöschwies .