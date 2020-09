Verwaiste Katzen«Wenn man nicht kastriert, kommt es zum Elend»

«In der Schweiz herrscht ein riesiges Katzenelend», sagt Tierschützerin Edith Zellweger aus Salez SG. Zahllose verwaiste Katzen seien auf sich allein gestellt und würden verwahrlosen. Wo nicht eingegriffen wird, kann die Situation ausser Kontrolle geraten und die Tiere vermehren sich exponentiell. «Darunter leidet in der Folge das Tierwohl», sagt Zellweger. Tiere würden teilweise auch an Hunger leiden, viele seien kränklich.

Zellweger hatte deshalb vor rund zwei Jahren in der Region Werdenberg ein Kastrationsprogramm ins Leben gerufen, bei welchem Tierhalter ihre Katzen kostenlos kastrieren konnten. 2019 wurde das Programm dank finanzieller Unterstützung von Rheintaler Gemeinden in ein neues Programm zwischen Au SG und Lienz SG überführt. «Dieses Programm läuft noch bis Ende Oktober 2020», sagt Zellweger. «Es wurden über 140 Katzen und fast drei Dutzend Hunde kastriert. Im Rahmen der Zellweger Animal Foundation ZAF hat die Tierschützerin in den letzten zwei Jahren laut eigenen Angaben zusätzlich über 300 Tiere aus der Schweiz und Liechtenstein kastrieren lassen.